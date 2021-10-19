YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Çankırı'da operasyonda kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi

Çankırı'da operasyonda kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi

19.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da operasyonda kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 9 sikke ve kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bir evde, tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler evde ve bir araçta yaptığı aramada, 9 adet farklı boyutlarda sikke, 15 parçası bulunan kırık vaziyette geyik figürlü heykel ele geçirdi.

Ş.K. isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da Taş Mescit'i ziyaret ettiTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da Taş Mescit'i ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:36
İkindi
15:37
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Çankırı Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Yalçın Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Özcan Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.