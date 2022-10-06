Çankırı'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

Çankırı'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, ekiplerce yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.



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