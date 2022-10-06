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Çankırı'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

06.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

Çankırı'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, ekiplerce yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

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Çankırı Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:39
İkindi
15:52
Akşam
18:28
Yatsı
19:46
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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