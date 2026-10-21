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(Özet) Aston Villa - Viking Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Aston Villa - Viking Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aston Villa, Viking karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazanmayı başardı. İlk yarıda Ross Barkley ve Emiliano Buendia'nın golleri, ardından Peter Christiansen'in son dakikalardaki vuruşu maça damgasını vurdu.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Villa Park
Hakem Sebastian Gishamer
Aston Villa Aston Villa
3
MS
1
Viking Viking
23' Ross Barkley37' Emiliano Buendia62' Henrik Heggheim84' Peter Christiansen
Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ASTON VİLLA

Bu dakikada Aston Villa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Alejandro Garnacho

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86. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİKİNG

Viking takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Herman Haugen çıkıyor ve yerine Essien Bassey oyuna giriyor.

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84. Dakika

ASİST | VİKİNG

Golün asistini yapan isim Kristoffer Askildsen.

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84. Dakika

OFSAYT | VİKİNG

Peter Christiansen ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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84. Dakika

GOL | VİKİNG

GOL! Peter Christiansen tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

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81. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ASTON VİLLA

Alejandro Garnacho ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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81. Dakika

KORNER | ASTON VİLLA

Emiliano Buendia ile Aston Villa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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79. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ASTON VİLLA

Aston Villa için Alejandro Garnacho şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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78. Dakika

OFSAYT | ASTON VİLLA

Atak yönüne göre sağ taç çizgisine yakın bir yerde Emiliano Buendia topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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77. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİKİNG

Joe Bell, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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75. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİKİNG

Viking takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jesper Daland çıkıyor ve yerine Amin Cosic oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİKİNG

Viking takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Zlatko Tripic çıkıyor ve yerine Vetle Auklend oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ASTON VİLLA

Aston Villa takımında oyuncu değişikliği; Alysson oyundan çıkarken George Hemmings oyuna giren isim.

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72. Dakika

OFSAYT | VİKİNG

Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Zlatko Tripic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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72. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİKİNG

Jesper Daland tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ASTON VİLLA

Aston Villa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ibrahim Mbaye çıkıyor ve yerine Alejandro Garnacho oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

KORNER | ASTON VİLLA

Aston Villa takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ASTON VİLLA

Aston Villa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joao Gomes çıkıyor ve yerine Matthew Cash oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ASTON VİLLA

Aston Villa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Jackson çıkıyor ve yerine Tammy Abraham oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ASTON VİLLA

Aston Villa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ross Barkley çıkıyor ve yerine Leon Goretzka oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

KORNER | VİKİNG

Zlatko Tripic ile Viking takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

KORNER | VİKİNG

Zlatko Tripic ile Viking takımı köşe vuruşu kullanacak.

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65. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ASTON VİLLA

Ceza sahası içinde topla buluşan Nicolas Jackson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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65. Dakika

KORNER | VİKİNG

Zlatko Tripic ile Viking takımı köşe vuruşu kullanacak.

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64. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ASTON VİLLA

Nicolas Jackson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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63. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİKİNG

Viking takımında oyuncu değişikliği; Erik Botheim oyundan çıkarken Simen Kvia-Egeskog oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİKİNG

Viking takımında oyuncu değişikliği; Tobias Moi oyundan çıkarken Henrik Björdal oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

KENDİ KALESİNE GOL | ASTON VİLLA

GOL! Henrik Heggheim için şanssız an. Henrik Heggheim topu kendi ağlarına gönderiyor.

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61. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİKİNG

Viking için Zlatko Tripic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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58. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ASTON VİLLA

Ceza sahası içinde topla buluşan Alysson, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ASTON VİLLA

Emiliano Buendia tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

OFSAYT | VİKİNG

Rakip yarı alanın ortalarında Peter Christiansen topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİKİNG

Bu dakikada Viking takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Tobias Moi

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

OFSAYT | ASTON VİLLA

Ibrahim Mbaye rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

KORNER | VİKİNG

Viking takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİKİNG

Viking için Tobias Moi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

KORNER | VİKİNG

Viking takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİKİNG

Viking takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Zlatko Tripic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİKİNG

Jesper Daland altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | VİKİNG

Viking, Zlatko Tripic ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | ASTON VİLLA

Ibrahim Mbaye ile Aston Villa takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ASTON VİLLA

Emiliano Buendia rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | ASTON VİLLA

Aston Villa takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

OFSAYT | VİKİNG

Ceza sahası içinde sol çaprazda bulunan Peter Christiansen için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ASTON VİLLA

Emiliano Buendia rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ASTON VİLLA

Ceza sahası içinde topla buluşan Pau Torres, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

PENALTI GOLÜ | ASTON VİLLA

GOL! Emiliano Buendia penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

KORNER | ASTON VİLLA

Aston Villa takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ASTON VİLLA

Aston Villa takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Emiliano Buendia tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ASTON VİLLA

Emiliano Buendia tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

KORNER | ASTON VİLLA

Aston Villa takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ASTON VİLLA

Alysson ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ASTON VİLLA

Alysson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ASTON VİLLA

Ceza sahası içinde topla buluşan Emiliano Buendia, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ASTON VİLLA

Ibrahim Mbaye tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

ASİST | ASTON VİLLA

Golün asistini yapan isim Ibrahim Mbaye.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

KORNER | ASTON VİLLA

Aston Villa, Ibrahim Mbaye ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ASTON VİLLA

Bu dakikada Aston Villa takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Ross Barkley tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

KORNER | ASTON VİLLA

Aston Villa, Ibrahim Mbaye ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

GOL | ASTON VİLLA

GOL! Ross Barkley Aston Villa takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ASTON VİLLA

Aston Villa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan John McGinn tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ASTON VİLLA

Aston Villa için Nicolas Jackson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

4. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ASTON VİLLA

Aston Villa için Nicolas Jackson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Aston Villa - Viking maçının kadroları açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa
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