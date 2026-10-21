(Özet) Aston Villa - Viking Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
88. Dakika
Bu dakikada Aston Villa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Alejandro Garnacho
86. Dakika
Viking takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Herman Haugen çıkıyor ve yerine Essien Bassey oyuna giriyor.
84. Dakika
Golün asistini yapan isim Kristoffer Askildsen.
84. Dakika
Peter Christiansen ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
84. Dakika
GOL! Peter Christiansen tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.
81. Dakika
Alejandro Garnacho ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
81. Dakika
Emiliano Buendia ile Aston Villa takımı köşe vuruşu kullanacak.
79. Dakika
Aston Villa için Alejandro Garnacho şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
78. Dakika
Atak yönüne göre sağ taç çizgisine yakın bir yerde Emiliano Buendia topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
77. Dakika
Joe Bell, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
75. Dakika
Viking takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jesper Daland çıkıyor ve yerine Amin Cosic oyuna giriyor.
75. Dakika
Viking takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Zlatko Tripic çıkıyor ve yerine Vetle Auklend oyuna giriyor.
75. Dakika
Aston Villa takımında oyuncu değişikliği; Alysson oyundan çıkarken George Hemmings oyuna giren isim.
72. Dakika
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Zlatko Tripic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
72. Dakika
Jesper Daland tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
72. Dakika
Aston Villa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ibrahim Mbaye çıkıyor ve yerine Alejandro Garnacho oyuna giriyor.
70. Dakika
Aston Villa takımı korner kullanacak.
70. Dakika
Aston Villa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joao Gomes çıkıyor ve yerine Matthew Cash oyuna giriyor.
70. Dakika
Aston Villa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Jackson çıkıyor ve yerine Tammy Abraham oyuna giriyor.
69. Dakika
Aston Villa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ross Barkley çıkıyor ve yerine Leon Goretzka oyuna giriyor.
67. Dakika
Zlatko Tripic ile Viking takımı köşe vuruşu kullanacak.
67. Dakika
Zlatko Tripic ile Viking takımı köşe vuruşu kullanacak.
65. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Nicolas Jackson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
65. Dakika
Zlatko Tripic ile Viking takımı köşe vuruşu kullanacak.
64. Dakika
Nicolas Jackson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
63. Dakika
Viking takımında oyuncu değişikliği; Erik Botheim oyundan çıkarken Simen Kvia-Egeskog oyuna giren isim.
63. Dakika
Viking takımında oyuncu değişikliği; Tobias Moi oyundan çıkarken Henrik Björdal oyuna giren isim.
62. Dakika
GOL! Henrik Heggheim için şanssız an. Henrik Heggheim topu kendi ağlarına gönderiyor.
61. Dakika
Viking için Zlatko Tripic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
58. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Alysson, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
56. Dakika
Emiliano Buendia tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
53. Dakika
Rakip yarı alanın ortalarında Peter Christiansen topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
53. Dakika
Bu dakikada Viking takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Tobias Moi
52. Dakika
Ibrahim Mbaye rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
51. Dakika
Viking takımı korner kullanacak.
49. Dakika
Viking için Tobias Moi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
48. Dakika
Viking takımı korner kullanacak.
47. Dakika
Viking takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Zlatko Tripic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Jesper Daland altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
45. Dakika
Viking, Zlatko Tripic ile köşe vuruşu kullanıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Ibrahim Mbaye ile Aston Villa takımı köşe vuruşu kullanacak.
45. Dakika
Emiliano Buendia rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
45. Dakika
Aston Villa takımı korner kullanacak.
45. Dakika
Ceza sahası içinde sol çaprazda bulunan Peter Christiansen için ofsayt bayrağı kalkıyor.
41. Dakika
Emiliano Buendia rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
31. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Pau Torres, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
37. Dakika
GOL! Emiliano Buendia penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
31. Dakika
Aston Villa takımı korner kullanacak.
22. Dakika
Aston Villa takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Emiliano Buendia tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.
31. Dakika
Emiliano Buendia tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
31. Dakika
Aston Villa takımı korner kullanacak.
30. Dakika
Alysson ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
26. Dakika
Alysson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
26. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Emiliano Buendia, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
24. Dakika
Ibrahim Mbaye tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
23. Dakika
Golün asistini yapan isim Ibrahim Mbaye.
23. Dakika
Aston Villa, Ibrahim Mbaye ile köşe vuruşu kullanıyor.
22. Dakika
Bu dakikada Aston Villa takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Ross Barkley tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.
22. Dakika
Aston Villa, Ibrahim Mbaye ile köşe vuruşu kullanıyor.
23. Dakika
GOL! Ross Barkley Aston Villa takımını öne geçiren golü atıyor.
15. Dakika
Aston Villa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan John McGinn tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
7. Dakika
Aston Villa için Nicolas Jackson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
4. Dakika
Aston Villa için Nicolas Jackson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
20:59
Aston Villa - Viking maçının kadroları açıklandı.
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