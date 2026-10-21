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(Özet) Bayern Münih - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Bayern Münih - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayern Münih ve Arsenal, Allianz Arena'da müthiş bir mücadelede 2-2 berabere kalarak, her iki takımın da etkileyici oyunlarını sergilediği bir maçı geride bıraktı.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Allianz Arena
Hakem Davide Massa
Bayern Münih Bayern Münih
2
MS
2
Arsenal Arsenal
25' Eberechi Eze82' Declan Rice35' Alphonso Davies61' Harry Kane
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Bayern Münih: 2 - Arsenal: 2

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90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ARSENAL

Ceza sahası içinde topla buluşan Mikel Merino,penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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90. Dakika

KORNER | ARSENAL

Arsenal takımı korner kullanacak.

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90. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ARSENAL

Arsenal için Jurrien Timber şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BAYERN MÜNİH

Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Luis Diaz oyundan çıkarken Bara Sapoko Ndiaye oyuna giren isim.

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85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BAYERN MÜNİH

Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Alphonso Davies oyundan çıkarken Nathaniel Brown oyuna giren isim.

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85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARSENAL

Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Martin Odegaard oyundan çıkarken Mikel Merino oyuna giren isim.

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82. Dakika

ASİST | ARSENAL

Viktor Gyökeres, gol pasını veren isim.

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81. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ARSENAL

Noni Madueke önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Noni Madueke tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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82. Dakika

GOL | ARSENAL

GOL! Arsenal takımında golün adı Declan Rice.

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77. Dakika

OFSAYT | BAYERN MÜNİH

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Alphonso Davies için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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76. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BAYERN MÜNİH

Bayern Münih için Luis Diaz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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73. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ARSENAL

Riccardo Calafiori, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARSENAL

Arsenal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bruno Guimaraes çıkıyor ve yerine Myles Lewis-Skelly oyuna giriyor.

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69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARSENAL

Arsenal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kai Havertz çıkıyor ve yerine Viktor Gyökeres oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BAYERN MÜNİH

Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serge Gnabry çıkıyor ve yerine Lennart Karl oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BAYERN MÜNİH

Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ismael Saibari çıkıyor ve yerine Luis Diaz oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ARSENAL

Bu dakikada Arsenal takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Kai Havertz tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

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67. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BAYERN MÜNİH

Ceza sahası içinde topla buluşan Konrad Laimer, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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63. Dakika

KORNER | BAYERN MÜNİH

Bayern Münih takımı korner kullanacak.

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62. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BAYERN MÜNİH

Harry Kane rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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61. Dakika

PENALTI GOLÜ | BAYERN MÜNİH

GOL! Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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59. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BAYERN MÜNİH

Harry Kane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

OFSAYT | ARSENAL

Ofsayt. Noni Madueke ceza sahası sağ çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BAYERN MÜNİH

Alphonso Davies ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ARSENAL

Eberechi Eze tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BAYERN MÜNİH

Ismael Saibari önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BAYERN MÜNİH

Bayern Münih için Alphonso Davies şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

OFSAYT | BAYERN MÜNİH

Rakip ceza sahasının yayında Ismael Saibari topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ARSENAL

Arsenal için Bruno Guimaraes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

KORNER | ARSENAL

Arsenal takımı korner kullanacak.

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BAYERN MÜNİH

Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Kim Min-Jae oyundan çıkarken Jonathan Tah oyuna giren isim.

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45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

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45. Dakika

KORNER | BAYERN MÜNİH

Serge Gnabry ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

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45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BAYERN MÜNİH

Serge Gnabry rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

KORNER | BAYERN MÜNİH

Serge Gnabry ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ARSENAL

Riccardo Calafiori rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ARSENAL

Bu dakikada Arsenal takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Riccardo Calafiori tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

KORNER | ARSENAL

Arsenal takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BAYERN MÜNİH

Harry Kane ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

SARI KART | ARSENAL

Arsenal takımında Ezri Konsa hakem Davide Massa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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35. Dakika

ASİST | BAYERN MÜNİH

Golün asistini yapan isim Harry Kane.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

GOL | BAYERN MÜNİH

GOL! Alphonso Davies skora dengeyi getiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

33. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BAYERN MÜNİH

Ismael Saibari, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ARSENAL

Ceza sahası içinde topla buluşan Bruno Guimaraes, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

KORNER | ARSENAL

Arsenal, Martin Odegaard ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

ASİST | ARSENAL

Golün asistini yapan isim Martin Odegaard.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

GOL | ARSENAL

GOL! Eberechi Eze Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

OFSAYT | ARSENAL

Ceza sahasında Eberechi Eze topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ARSENAL

Arsenal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Martin Odegaard tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BAYERN MÜNİH

Serge Gnabry tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ARSENAL

Ceza sahası içinde topla buluşan Riccardo Calafiori, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

KORNER | ARSENAL

Arsenal, Martin Odegaard ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

SARI KART | ARSENAL

Arsenal takımında Kai Havertz hakem Davide Massa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ARSENAL

Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Bukayo Saka oyundan çıkarken Eberechi Eze oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Bayern Münih - Arsenal maçının kadroları açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal bayern munich
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