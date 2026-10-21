(Özet) Bayern Münih - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Bayern Münih: 2 - Arsenal: 2
90. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Mikel Merino,penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
90. Dakika
Arsenal takımı korner kullanacak.
90. Dakika
Arsenal için Jurrien Timber şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
90. Dakika
Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Luis Diaz oyundan çıkarken Bara Sapoko Ndiaye oyuna giren isim.
85. Dakika
Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Alphonso Davies oyundan çıkarken Nathaniel Brown oyuna giren isim.
85. Dakika
Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Martin Odegaard oyundan çıkarken Mikel Merino oyuna giren isim.
82. Dakika
Viktor Gyökeres, gol pasını veren isim.
81. Dakika
Noni Madueke önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Noni Madueke tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
82. Dakika
GOL! Arsenal takımında golün adı Declan Rice.
77. Dakika
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Alphonso Davies için ofsayt bayrağı kalkıyor.
76. Dakika
Bayern Münih için Luis Diaz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
73. Dakika
Riccardo Calafiori, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
69. Dakika
Arsenal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bruno Guimaraes çıkıyor ve yerine Myles Lewis-Skelly oyuna giriyor.
69. Dakika
Arsenal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kai Havertz çıkıyor ve yerine Viktor Gyökeres oyuna giriyor.
68. Dakika
Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serge Gnabry çıkıyor ve yerine Lennart Karl oyuna giriyor.
68. Dakika
Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ismael Saibari çıkıyor ve yerine Luis Diaz oyuna giriyor.
67. Dakika
Bu dakikada Arsenal takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Kai Havertz tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.
67. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Konrad Laimer, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
63. Dakika
Bayern Münih takımı korner kullanacak.
62. Dakika
Harry Kane rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
61. Dakika
GOL! Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
59. Dakika
Harry Kane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
57. Dakika
Ofsayt. Noni Madueke ceza sahası sağ çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
57. Dakika
Alphonso Davies ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
54. Dakika
Eberechi Eze tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
52. Dakika
Ismael Saibari önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
50. Dakika
Bayern Münih için Alphonso Davies şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
48. Dakika
Rakip ceza sahasının yayında Ismael Saibari topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
48. Dakika
Arsenal için Bruno Guimaraes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
48. Dakika
Arsenal takımı korner kullanacak.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Kim Min-Jae oyundan çıkarken Jonathan Tah oyuna giren isim.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
45. Dakika
Serge Gnabry ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.
45. Dakika
Serge Gnabry rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
44. Dakika
Serge Gnabry ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.
42. Dakika
Riccardo Calafiori rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
42. Dakika
Bu dakikada Arsenal takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Riccardo Calafiori tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
42. Dakika
Arsenal takımı korner kullanacak.
40. Dakika
Harry Kane ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
39. Dakika
Arsenal takımında Ezri Konsa hakem Davide Massa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
35. Dakika
Golün asistini yapan isim Harry Kane.
35. Dakika
GOL! Alphonso Davies skora dengeyi getiriyor.
33. Dakika
Ismael Saibari, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
30. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Bruno Guimaraes, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
30. Dakika
Arsenal, Martin Odegaard ile köşe vuruşu kullanıyor.
25. Dakika
Golün asistini yapan isim Martin Odegaard.
26. Dakika
GOL! Eberechi Eze Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor.
25. Dakika
Ceza sahasında Eberechi Eze topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
21. Dakika
Arsenal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Martin Odegaard tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
21. Dakika
Serge Gnabry tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
20. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Riccardo Calafiori, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
20. Dakika
Arsenal, Martin Odegaard ile köşe vuruşu kullanıyor.
13. Dakika
Arsenal takımında Kai Havertz hakem Davide Massa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
10. Dakika
Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Bukayo Saka oyundan çıkarken Eberechi Eze oyuna giren isim.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
20:59
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