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CANLI | Bodrum FK - Eminevim Ümraniyespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026
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CANLI | Bodrum FK - Eminevim Ümraniyespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026

Bodrum FK, 1 Kasım 2026 tarihinde Bodrum İlçe Stadı'nda geçen Eminevim Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak. Hakem Burak Kamalak'ın yöneteceği bu mücadele, iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2, TRT Spor
Stadyum Bodrum İlçe Stadı
Hakem Burak Kamalak
Bodrum FK Bodrum FK
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Eminevim Ümraniyespor Eminevim Ümraniyespor

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