CANLI | Bodrum FK - Eminevim Ümraniyespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026
Bodrum FK, 1 Kasım 2026 tarihinde Bodrum İlçe Stadı'nda geçen Eminevim Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak. Hakem Burak Kamalak'ın yöneteceği bu mücadele, iki takım için de büyük bir önem taşıyor.
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