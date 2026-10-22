CANLI | Braga - KAA Gent maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

13:00 - 22 Ekim 2026

FC COPENHAGEN - BRAGA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



FC Copenhagen ve Braga, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Her iki takım da son dönem performanslarıyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.