SPOR

Kapat
CANLI | Braga - KAA Gent maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

CANLI | Braga - KAA Gent maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

22 Ekim 2026'da Estadio AXA'da gerçekleşecek Braga - KAA Gent maçı, Avrupa sahnesinde heyecan dolu bir mücadele sunmaya hazırlanıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Stadyum Estadio AXA
Hakem Andris Treimanis
Braga Braga
-
-
KAA Gent KAA Gent

13:00 - 22 Ekim 2026

FC COPENHAGEN - BRAGA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Braga - KAA Gent maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
FC Copenhagen ve Braga, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Her iki takım da son dönem performanslarıyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) FC COPENHAGEN - BRAGA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Braga - KAA Gent maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
FC Copenhagen, Braga'yı 3-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ndeki önemli bir galibiyet elde etti; Andreas Cornelius'un iki golü ve Thapelo Maseko'nun asisti keyif verdi.

05:00 - 22 Ekim 2026

BRAGA - KAA GENT MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Braga - KAA Gent maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Braga, KAA Gent ile 22 Ekim 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyorArsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyor
Yunanistan basketbolunda kaosYunanistan basketbolunda kaos
Anahtar Kelimeler:
braga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.