CANLI | Braga - KAA Gent maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
FC Copenhagen ve Braga, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Her iki takım da son dönem performanslarıyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
FC Copenhagen, Braga'yı 3-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ndeki önemli bir galibiyet elde etti; Andreas Cornelius'un iki golü ve Thapelo Maseko'nun asisti keyif verdi.
05:00 - 22 Ekim 2026
Braga, KAA Gent ile 22 Ekim 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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