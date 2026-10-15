CANLI | Brann - Lincoln Red Imps maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Ekim 2026
15 Ekim 2026'da Brann Stadion'da gerçekleşecek Brann - Lincoln Red Imps maçı, iki takım için büyük bir mücadeleye sahne olacak. Takımların galibiyet için kıyasıya bir rekabete gireceği bu önemli karşılaşma kaçırılmamalı.
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