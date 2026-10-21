(Özet) Club Brugge - Lens Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

86. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mamadou Diakhon tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.