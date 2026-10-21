(Özet) Club Brugge - Lens Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Club Brugge: 3 - Lens: 0
89. Dakika
Lens için Odsonne Edouard şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
86. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Hugo Vetlesen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
86. Dakika
Club Brugge takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mamadou Diakhon tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
81. Dakika
Club Brugge takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Hans Vanaken tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
82. Dakika
Lens takımında oyuncu değişikliği; Ruben Aguilar oyundan çıkarken Kyllian Antonio oyuna giren isim.
82. Dakika
Club Brugge takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Carlos Forbs çıkıyor ve yerine Milan Robberechts oyuna giriyor.
82. Dakika
Club Brugge takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolo Tresoldi çıkıyor ve yerine Romeo Vermant oyuna giriyor.
82. Dakika
Club Brugge takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kyriani Sabbe çıkıyor ve yerine Hugo Siquet oyuna giriyor.
81. Dakika
Mamadou Diakhon, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
80. Dakika
Lens takımında Michal Skoras, sarı kart görüyor.
79. Dakika
Club Brugge takımında Hugo Vetlesen hakem Luis Godinho tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
73. Dakika
Club Brugge takımında oyuncu değişikliği; Jan Virgili oyundan çıkarken Mamadou Diakhon oyuna giren isim.
72. Dakika
Hugo Vetlesen, gol pasını veren isim.
72. Dakika
GOL! Carlos Forbs topu ağlara gönderiyor!
69. Dakika
Lens takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Amadou Haidara çıkıyor ve yerine Yacine Titraoui oyuna giriyor.
67. Dakika
Club Brugge takımında oyuncu değişikliği; Felix Lemarechal oyundan çıkarken Hugo Vetlesen oyuna giren isim.
66. Dakika
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Carlos Forbs topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
62. Dakika
Club Brugge takımında Felix Lemarechal, sarı kart görüyor.
61. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Amadou Haidara, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
61. Dakika
Lens, Florian Thauvin ile köşe vuruşu kullanıyor.
60. Dakika
Florian Thauvin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
59. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Matthieu Udol, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
59. Dakika
Jean-Clair Todibo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
59. Dakika
Lens takımı korner kullanacak.
58. Dakika
Lens takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Thorgan Hazard çıkıyor ve yerine Florian Thauvin oyuna giriyor.
57. Dakika
Bu dakikada Lens takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Junior Kadile
57. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Amadou Haidara, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
57. Dakika
Lens, Amadou Haidara ile köşe vuruşu kullanıyor.
57. Dakika
Lens takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Franjo Ivanovic çıkıyor ve yerine Odsonne Edouard oyuna giriyor.
50. Dakika
Club Brugge için Joaquin Seys şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
50. Dakika
GOL! Joaquin Seys ile Club Brugge farkı 2'ye çıkarıyor.
48. Dakika
Lens için Matthieu Udol şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Lens takımında oyuncu değişikliği; Samson Baidoo oyundan çıkarken Jean-Clair Todibo oyuna giren isim.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
GOL! Hans Vanaken Club Brugge takımını öne geçiren golü atıyor.
45. Dakika
Nicolo Tresoldi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
45. Dakika
Club Brugge, Joaquin Seys ile köşe vuruşu kullanıyor.
45. Dakika
Club Brugge takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Nicolo Tresoldi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
45. Dakika
Lens takımında Matthieu Udol, sarı kart görüyor.
43. Dakika
Lens için Junior Kadile şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
42. Dakika
Thorgan Hazard ile Lens takımı köşe vuruşu kullanacak.
41. Dakika
Junior Kadile önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Junior Kadile tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
41. Dakika
Franjo Ivanovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
41. Dakika
Lens takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Michal Skoras tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
40. Dakika
Lens takımı korner kullanacak.
39. Dakika
Saud Abdulhamid ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
37. Dakika
Ruben Aguilar, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
28. Dakika
Club Brugge takımı Jan Virgili ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jan Virgili tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
19. Dakika
Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Carlos Forbs
15. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Thorgan Hazard, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
13. Dakika
Lens takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Franjo Ivanovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
13. Dakika
Michael Cuisance rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
11. Dakika
Lens takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thorgan Hazard tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
13. Dakika
Thorgan Hazard tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
20:59
Club Brugge - Lens maçının kadroları açıklandı.
13:00 - 21 Ekim 2026
Inter, son dönemdeki güçlü formunu sürdürmeye çalışırken, Club Brugge ise deplasmanda etkin olmaya gayret ediyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 21 Ekim 2026
Kıyasıya geçen mücadelede Club Brugge, Inter'i 4-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca atılan goller ve kritik anlar dikkat çekti.
05:00 - 21 Ekim 2026
Club Brugge ile Lens, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
Okuyucu Yorumları 0 yorum