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(Özet) Club Brugge - Lens Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Club Brugge - Lens Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Club Brugge, Lens'i 3-0 mağlup ederek güçlü bir galibiyet elde etti. Hans Vanaken, Joaquin Seys ve Carlos Forbs'un golleri maça damgasını vurdu.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Jan Breydel
Hakem Luis Godinho
Club Brugge Club Brugge
3
MS
0
Lens Lens
45' Hans Vanaken50' Joaquin Seys72' Carlos Forbs
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Club Brugge: 3 - Lens: 0

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89. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LENS

Lens için Odsonne Edouard şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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86. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | CLUB BRUGGE

Ceza sahası içinde topla buluşan Hugo Vetlesen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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86. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mamadou Diakhon tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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81. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Hans Vanaken tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LENS

Lens takımında oyuncu değişikliği; Ruben Aguilar oyundan çıkarken Kyllian Antonio oyuna giren isim.

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82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Carlos Forbs çıkıyor ve yerine Milan Robberechts oyuna giriyor.

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82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolo Tresoldi çıkıyor ve yerine Romeo Vermant oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kyriani Sabbe çıkıyor ve yerine Hugo Siquet oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | CLUB BRUGGE

Mamadou Diakhon, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

SARI KART | LENS

Lens takımında Michal Skoras, sarı kart görüyor.

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79. Dakika

SARI KART | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımında Hugo Vetlesen hakem Luis Godinho tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımında oyuncu değişikliği; Jan Virgili oyundan çıkarken Mamadou Diakhon oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

ASİST | CLUB BRUGGE

Hugo Vetlesen, gol pasını veren isim.

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72. Dakika

GOL | CLUB BRUGGE

GOL! Carlos Forbs topu ağlara gönderiyor!

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69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LENS

Lens takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Amadou Haidara çıkıyor ve yerine Yacine Titraoui oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımında oyuncu değişikliği; Felix Lemarechal oyundan çıkarken Hugo Vetlesen oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OFSAYT | CLUB BRUGGE

Rakip ceza sahasının sol köşesinde Carlos Forbs topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

SARI KART | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımında Felix Lemarechal, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LENS

Ceza sahası içinde topla buluşan Amadou Haidara, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

KORNER | LENS

Lens, Florian Thauvin ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LENS

Florian Thauvin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LENS

Ceza sahası içinde topla buluşan Matthieu Udol, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LENS

Jean-Clair Todibo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

KORNER | LENS

Lens takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LENS

Lens takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Thorgan Hazard çıkıyor ve yerine Florian Thauvin oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LENS

Bu dakikada Lens takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Junior Kadile

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LENS

Ceza sahası içinde topla buluşan Amadou Haidara, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

KORNER | LENS

Lens, Amadou Haidara ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LENS

Lens takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Franjo Ivanovic çıkıyor ve yerine Odsonne Edouard oyuna giriyor.

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50. Dakika

İSABETLİ ŞUT | CLUB BRUGGE

Club Brugge için Joaquin Seys şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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50. Dakika

GOL | CLUB BRUGGE

GOL! Joaquin Seys ile Club Brugge farkı 2'ye çıkarıyor.

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48. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LENS

Lens için Matthieu Udol şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LENS

Lens takımında oyuncu değişikliği; Samson Baidoo oyundan çıkarken Jean-Clair Todibo oyuna giren isim.

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45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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45. Dakika

GOL | CLUB BRUGGE

GOL! Hans Vanaken Club Brugge takımını öne geçiren golü atıyor.

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45. Dakika

İSABETLİ ŞUT | CLUB BRUGGE

Nicolo Tresoldi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | CLUB BRUGGE

Club Brugge, Joaquin Seys ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Nicolo Tresoldi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

SARI KART | LENS

Lens takımında Matthieu Udol, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LENS

Lens için Junior Kadile şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

KORNER | LENS

Thorgan Hazard ile Lens takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LENS

Junior Kadile önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Junior Kadile tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LENS

Franjo Ivanovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LENS

Lens takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Michal Skoras tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

KORNER | LENS

Lens takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LENS

Saud Abdulhamid ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LENS

Ruben Aguilar, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | CLUB BRUGGE

Club Brugge takımı Jan Virgili ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jan Virgili tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

OFSAYT | CLUB BRUGGE

Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Carlos Forbs

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LENS

Ceza sahası içinde topla buluşan Thorgan Hazard, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LENS

Lens takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Franjo Ivanovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LENS

Michael Cuisance rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LENS

Lens takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thorgan Hazard tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LENS

Thorgan Hazard tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Club Brugge - Lens maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 21 Ekim 2026

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Anahtar Kelimeler:
Club Brugge
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