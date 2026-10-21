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(Özet) Como - Manchester United Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Como - Manchester United Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Como, Manchester United karşısında 4-1'lik skorla galip geldi. Joshua Zirkzee son dakikada attığı golle skoru belirledi, maçın hakemi Sven Jablonski'di.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Stadio Giuseppe Sinigaglia
Hakem Sven Jablonski
Como Como
4
MS
1
Manchester United Manchester United
2' Nico Paz49' Anastasios Douvikas57' Nico Paz76' Jacobo Ramon90' Joshua Zirkzee
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ASİST | MANCHESTER UNİTED

Amad Diallo, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

GOL | MANCHESTER UNİTED

GOL! Joshua Zirkzee, Manchester United adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 4-1

Canlı Maç Anlatımı icon

89. Dakika

KORNER | MANCHESTER UNİTED

Manchester United, Shea Lacey ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

SARI KART | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımında Shea Lacey hakem Sven Jablonski tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bryan Mbeumo çıkıyor ve yerine Shea Lacey oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

85. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Amad Diallo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

SARI KART | COMO

Como takımında Marc-Oliver Kempf, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

KORNER | MANCHESTER UNİTED

Manchester United, Amad Diallo ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Diogo Dalot rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | COMO

Como takımında oyuncu değişikliği; Yan Couto oyundan çıkarken Ivan Smolcic oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | COMO

Como takımında oyuncu değişikliği; Nico Paz oyundan çıkarken Samuele Ricci oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | COMO

Como takımında oyuncu değişikliği; Maximo Perrone oyundan çıkarken Alberto Dossena oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

ENGELLENEN ŞUT

takımı Amad Diallo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Amad Diallo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Matthijs de Ligt çıkıyor ve yerine Harry Amass oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

İSABETLİ ŞUT | COMO

Como için Nico Paz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

ASİST | COMO

Kaiki, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

GOL | COMO

GOL! Jacobo Ramon, Como adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 4-0

Canlı Maç Anlatımı icon

74. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Bryan Mbeumo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | COMO

Como takımında oyuncu değişikliği; Lucas Da Cunha oyundan çıkarken Kaiki oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bruno Fernandes çıkıyor ve yerine Joshua Zirkzee oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

KORNER | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Amad Diallo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | COMO

Como takımında oyuncu değişikliği; Martin Baturina oyundan çıkarken Maxence Caqueret oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Bruno Fernandes, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Youri Tielemans, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

İSABETLİ ŞUT | COMO

Nico Paz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

GOL | COMO

GOL! Nico Paz topu ağlara gönderiyor!

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Harry Maguire rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | COMO

Ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Da Cunha, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Mason Mount rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

SARI KART | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımında Carlos Baleba, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

ASİST | COMO

Golün asistini yapan isim Nico Paz.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

GOL | COMO

GOL! Anastasios Douvikas ile Como farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımında oyuncu değişikliği; Andrey Santos oyundan çıkarken Carlos Baleba oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımında oyuncu değişikliği; Matheus Cunha oyundan çıkarken Amad Diallo oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Matheus Cunha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

OFSAYT | COMO

Anastasios Douvikas ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETLİ ŞUT | COMO

Martin Baturina tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

OFSAYT | COMO

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Anastasios Douvikas topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

KORNER | COMO

Como, Luis Milla ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | COMO

Ceza sahası içinde topla buluşan Anastasios Douvikas, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

İSABETLİ ŞUT | COMO

Anastasios Douvikas tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

OFSAYT | MANCHESTER UNİTED

Hakem, ceza sahası sağ yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Youri Tielemans için bayrağını kaldırıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

SARI KART | MANCHESTER UNİTED

Manchester United takımında Andrey Santos hakem Sven Jablonski tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | COMO

Lucas Da Cunha rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Ceza sahası içinde topla buluşan Harry Maguire, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

KORNER | MANCHESTER UNİTED

Manchester United, Bryan Mbeumo ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

2. Dakika

ASİST | COMO

Lucas Da Cunha, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

2. Dakika

GOL | COMO

GOL! Nico Paz takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

2. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER UNİTED

Ceza sahası içinde topla buluşan Diogo Dalot, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

18:44

KADROLAR AÇIKLANDI !

Como - Manchester United maçının kadroları açıklandı.

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