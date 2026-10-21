(Özet) Como - Manchester United Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Amad Diallo, gol pasını veren isim.
90. Dakika
GOL! Joshua Zirkzee, Manchester United adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 4-1
89. Dakika
Manchester United, Shea Lacey ile köşe vuruşu kullanıyor.
87. Dakika
Manchester United takımında Shea Lacey hakem Sven Jablonski tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
85. Dakika
Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bryan Mbeumo çıkıyor ve yerine Shea Lacey oyuna giriyor.
85. Dakika
Amad Diallo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
84. Dakika
Como takımında Marc-Oliver Kempf, sarı kart görüyor.
81. Dakika
Manchester United, Amad Diallo ile köşe vuruşu kullanıyor.
79. Dakika
Diogo Dalot rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
80. Dakika
Como takımında oyuncu değişikliği; Yan Couto oyundan çıkarken Ivan Smolcic oyuna giren isim.
80. Dakika
Como takımında oyuncu değişikliği; Nico Paz oyundan çıkarken Samuele Ricci oyuna giren isim.
80. Dakika
Como takımında oyuncu değişikliği; Maximo Perrone oyundan çıkarken Alberto Dossena oyuna giren isim.
79. Dakika
takımı Amad Diallo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Amad Diallo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
79. Dakika
Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Matthijs de Ligt çıkıyor ve yerine Harry Amass oyuna giriyor.
78. Dakika
Como için Nico Paz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
76. Dakika
Kaiki, gol pasını veren isim.
76. Dakika
GOL! Jacobo Ramon, Como adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 4-0
74. Dakika
Bryan Mbeumo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
69. Dakika
Como takımında oyuncu değişikliği; Lucas Da Cunha oyundan çıkarken Kaiki oyuna giren isim.
67. Dakika
Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Bruno Fernandes çıkıyor ve yerine Joshua Zirkzee oyuna giriyor.
66. Dakika
Manchester United takımı korner kullanacak.
66. Dakika
Amad Diallo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
64. Dakika
Como takımında oyuncu değişikliği; Martin Baturina oyundan çıkarken Maxence Caqueret oyuna giren isim.
61. Dakika
Bruno Fernandes, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
60. Dakika
Youri Tielemans, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
59. Dakika
Nico Paz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
57. Dakika
GOL! Nico Paz topu ağlara gönderiyor!
55. Dakika
Harry Maguire rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
54. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Da Cunha, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
52. Dakika
Mason Mount rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
51. Dakika
Manchester United takımında Carlos Baleba, sarı kart görüyor.
49. Dakika
Golün asistini yapan isim Nico Paz.
49. Dakika
GOL! Anastasios Douvikas ile Como farkı 2'ye çıkarıyor.
46. Dakika
Manchester United takımında oyuncu değişikliği; Andrey Santos oyundan çıkarken Carlos Baleba oyuna giren isim.
46. Dakika
Manchester United takımında oyuncu değişikliği; Matheus Cunha oyundan çıkarken Amad Diallo oyuna giren isim.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Matheus Cunha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
43. Dakika
Anastasios Douvikas ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
43. Dakika
Martin Baturina tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
41. Dakika
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Anastasios Douvikas topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
36. Dakika
Como, Luis Milla ile köşe vuruşu kullanıyor.
39. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Anastasios Douvikas, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
35. Dakika
Anastasios Douvikas tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
28. Dakika
Hakem, ceza sahası sağ yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Youri Tielemans için bayrağını kaldırıyor.
25. Dakika
Manchester United takımında Andrey Santos hakem Sven Jablonski tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
18. Dakika
Lucas Da Cunha rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
17. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Harry Maguire, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
17. Dakika
Manchester United, Bryan Mbeumo ile köşe vuruşu kullanıyor.
2. Dakika
Lucas Da Cunha, gol pasını veren isim.
2. Dakika
GOL! Nico Paz takımını öne geçiren golü atıyor.
2. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Diogo Dalot, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
18:44
Como - Manchester United maçının kadroları açıklandı.
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