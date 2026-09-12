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CANLI | Corendon Alanyaspor - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Eylül 2026
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CANLI | Corendon Alanyaspor - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Eylül 2026

12 Eylül 2026'da Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlıyor. Bu önemli maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Takımların galibiyet için mücadele edeceği karşılaşma büyük bir heyecan vaat ediyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports 2
StadyumAlanya Oba Stadyumu
HakemOzan Ergün
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
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Göztepe Göztepe

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Göztepe
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