CANLI | Corendon Alanyaspor - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Eylül 2026
12 Eylül 2026'da Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlıyor. Bu önemli maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Takımların galibiyet için mücadele edeceği karşılaşma büyük bir heyecan vaat ediyor.
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