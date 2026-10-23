CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026

Maç Skoru
17:00 - 23 Ekim 2026
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçının hakem grubunun iyi niyetli olmadığını ve bu konuda endişe duyduğunu söyledi.
17:00 - 23 Ekim 2026
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0'la geçen Fenerbahçe'de maçın son bölümünde tribünlerin gündemi Galatasaray derbisi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla ezeli rakiplerine mesaj gönderirken Kerem Aktürkoğlu'nun performansı da karşılaşmaya damga vurdu.
13:00 - 23 Ekim 2026
Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kocaelispor'un golünün ardından sahaya pet su bardağı atan ve futbolcu Daniel Agyei'ye isabet etmesine neden olan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
13:00 - 23 Ekim 2026
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet, sahadaki bireysel performansları da gündeme taşıdı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, özellikle Levent Mercan'ın etkileyici oyununa dikkat çekerek genç oyuncuya övgüler yağdırdı.
09:00 - 23 Ekim 2026
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ediyor. Her iki ekip de galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 23 Ekim 2026
CORENDON Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, “2-0'dan sonra aslında gol atacak pozisyonlara girebilirdik. İki takımın da pozisyonları oldu.
05:00 - 23 Ekim 2026
Göztepe, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Berkan Kutlu'nun penaltısıyla skoru eşitlediği maçta, Novatus Miroshi ve Anfernee Dijksteel'in golleriyle galibiyet geldi.
05:00 - 23 Ekim 2026
23 Ekim 2026'da Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u ağırlıyor. İki takımın son durumu ve eksiklikleri hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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