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CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026
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CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026

Corendon Alanyaspor, 23 Ekim 2026'da Alanya Oba Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk ediyor. Kritik bir karşılaşmaya sahne olacak bu maç, takımların hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Alanya Oba Stadyumu
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
-
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Kocaelispor Kocaelispor

17:00 - 23 Ekim 2026

SELÇUK İNAN’DAN HAKEMLERE SERT ELEŞTİRİ!

CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026 1
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçının hakem grubunun iyi niyetli olmadığını ve bu konuda endişe duyduğunu söyledi.

17:00 - 23 Ekim 2026

KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ YANDI! FENERBAHÇE TARAFTARINDAN GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ OLAY TEZAHÜRAT

CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026 2
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0'la geçen Fenerbahçe'de maçın son bölümünde tribünlerin gündemi Galatasaray derbisi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla ezeli rakiplerine mesaj gönderirken Kerem Aktürkoğlu'nun performansı da karşılaşmaya damga vurdu.

13:00 - 23 Ekim 2026

BEŞKİTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇINDAKİ O TARAFTARA TUTUKLAMA TALEBİ!

CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026 3
Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kocaelispor'un golünün ardından sahaya pet su bardağı atan ve futbolcu Daniel Agyei'ye isabet etmesine neden olan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

13:00 - 23 Ekim 2026

NİHAT KAHVECİ'DEN FENERBAHÇELİ YILDIZA ÖVGÜ! “KOCAMAN BİR MAŞALLAH”

CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026 4
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet, sahadaki bireysel performansları da gündeme taşıdı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, özellikle Levent Mercan'ın etkileyici oyununa dikkat çekerek genç oyuncuya övgüler yağdırdı.

09:00 - 23 Ekim 2026

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026 5
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ediyor. Her iki ekip de galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 23 Ekim 2026

JOAO PEREİRA: GOL ATABİLSEYDİK FARKLI OLABİLİRDİ

CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026 6
CORENDON Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, “2-0'dan sonra aslında gol atacak pozisyonlara girebilirdik. İki takımın da pozisyonları oldu.

05:00 - 23 Ekim 2026

(ÖZET) KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026 7
Göztepe, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Berkan Kutlu'nun penaltısıyla skoru eşitlediği maçta, Novatus Miroshi ve Anfernee Dijksteel'in golleriyle galibiyet geldi.

05:00 - 23 Ekim 2026

CORENDON ALANYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026 8
23 Ekim 2026'da Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u ağırlıyor. İki takımın son durumu ve eksiklikleri hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Kocaelispor
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