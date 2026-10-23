CANLI | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Ekim 2026

13:00 - 23 Ekim 2026

BEŞKİTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇINDAKİ O TARAFTARA TUTUKLAMA TALEBİ!



Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kocaelispor'un golünün ardından sahaya pet su bardağı atan ve futbolcu Daniel Agyei'ye isabet etmesine neden olan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.