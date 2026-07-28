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CANLI | CSKA 1948 Sofya - Spartak Trnava maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Temmuz 2026
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CANLI | CSKA 1948 Sofya - Spartak Trnava maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Temmuz 2026

28 Temmuz 2026'da Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak CSKA 1948 Sofya - Spartak Trnava maçı, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak. Hakem Walter Altmann'ın yöneteceği karşılaşma, her iki takım için büyük bir önem taşıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

StadyumVasil Levski Ulusal Stadyum
HakemWalter Altmann
CSKA 1948 Sofya CSKA 1948 Sofya
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Spartak Trnava Spartak Trnava

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