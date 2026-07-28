CANLI | CSKA 1948 Sofya - Spartak Trnava maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Temmuz 2026
28 Temmuz 2026'da Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak CSKA 1948 Sofya - Spartak Trnava maçı, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak. Hakem Walter Altmann'ın yöneteceği karşılaşma, her iki takım için büyük bir önem taşıyor.
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