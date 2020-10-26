CANLI | Denizlispor - Beşiktaş

Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Ev sahibi takım bu maç öncesinde 5 puanda, konuk takım ise 4 puanda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, milli takım arasının ardından 5. haftayı BAY geçmişti. Denizlispor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı haberimizde...
1' İlk düdük geldi ve mücadeşe başladı...
6' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Pantilimon'da kaldı.
10' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Bakalorz uzaklaştırdı.
12' BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Aboubakar'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Atiba'nın vuruşu ağları havalandırdı.
15' Denizlispor'da Rodallega'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ersin çeldi.
20' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşu Denizlispor savunması uzaklaştırdı.
25' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Larin yükseldi ama iyi bir kafa vuruşu yapamadı.
25' N'Sakala'nın sol kanattan içeri çevirdiği topa ceza sahasında Aboubakar gelişine vurdu, şutu üstten dışarı çıktı.
26' Denizlispor'da Marvin Bakalorz, Cyle Larin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
30' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Vida kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
36' PENALTI! Oğuz Yılmaz, ceza sahası içinde Atiba Hutchinson'ın şutunu eliyle kesti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
38' BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI! Topun başına geçen Aboubakar ağları havalandırdı.
39' Siyah-beyazlı formayla son golünü Mayıs 2017'de kaydeden Aboubakar, böylece üç buçuk yıl sonra Beşiktaş forması altında gol sevinci yaşadı.
42' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı çıktı.
44' İlk yarının sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Siyah-beyazlılarda hazır olmayan N’Koudou, sakat Atakan ve Hasic ile karantina süresi henüz bitmeyen Mensah kadroda yer almıyor. Yeni transferler Rosier ve Ghezzal kadroda yer aldı.
Denizlispor’da sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann’ın bu maçta oynaması beklenmiyor.
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