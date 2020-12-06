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CANLI | Denizlispor-Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2020 18:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk oluyor. Son üç haftada iki mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler Denizli'de moral depolamak istiyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Denizlispor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Denizlispor'un 11'i: Pantilimon; Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz; Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati; Sacko, Rodallega.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, karşılaşmada forma giyemeyecek.


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