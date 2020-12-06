CANLI | Denizlispor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.
Denizlispor'un 11'i: Pantilimon; Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz; Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati; Sacko, Rodallega.
Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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