CANLI | Eyüpspor - Çaykur Rizespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Eylül 2026
12 Eylül 2026'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı, ligdeki kritik konumlar için büyük önem taşıyor. Hakem Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği bu mücadele heyecan dolu anlara sahne olacak.
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