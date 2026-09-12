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CANLI | Eyüpspor - Çaykur Rizespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Eylül 2026
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CANLI | Eyüpspor - Çaykur Rizespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Eylül 2026

12 Eylül 2026'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı, ligdeki kritik konumlar için büyük önem taşıyor. Hakem Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği bu mücadele heyecan dolu anlara sahne olacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakem Oğuzhan Aksu
Eyüpspor Eyüpspor
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Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Eyüpspor
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