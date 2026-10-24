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CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Ekim 2026
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CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Ekim 2026

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadelede yaşanan tüm önemli anları, golleri, pozisyonları ve maçın skorunu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Burak Kavuncu

12:29

KADROLAR AÇIKLANDI !

Eyüpspor - Kasımpaşa maçının kadroları açıklandı.

Maç sonu

NENAD BJELİCA SÜPER LİG'E MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ! KASIMPAŞA'DAN SAMSUNSPOR KARŞISINDA FARKLI GALİBİYET

CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Ekim 2026 1
Kasımpaşa, sahasında Samsunspor karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. İki haftalık kazanamama serisini sonlandıran İstanbul ekibi puanını yükseltirken, Nenad Bjelica yönetimindeki Karadeniz temsilcisinin galibiyet özlemi altı maça çıktı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica ise takımının başındaki ilk maçından puansız ayrıldı.

Maç sonu

EYÜPSPOR - KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Ekim 2026 2
Eyüpspor, son dönemde zayıf bir form sergiliyor. Kasımpaşa ise daha iyi bir performans göstermekte. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 19 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 13 puanla 8. sırada.

Eyüpspor kadrosunda Ahmed Abdullahi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Yusuf Barası (Şüpheli) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Mortadha Ben Ouanes (Sakat), Fousseni Diabate (Sakat) ve Jakob Jessen (Sakat) yer almıyor.

Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Eyüpspor
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