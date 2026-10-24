CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Ekim 2026

Maç sonu

EYÜPSPOR - KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Eyüpspor, son dönemde zayıf bir form sergiliyor. Kasımpaşa ise daha iyi bir performans göstermekte. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 19 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 13 puanla 8. sırada.

Eyüpspor kadrosunda Ahmed Abdullahi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Yusuf Barası (Şüpheli) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Mortadha Ben Ouanes (Sakat), Fousseni Diabate (Sakat) ve Jakob Jessen (Sakat) yer almıyor.

Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.