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CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026
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CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa sahnesindeki kritik mücadelesinde yaşanan tüm önemli anlar, goller ve maçın öne çıkan gelişmeleri canlı anlatımla haberimizde.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum Chobani Stadyumu
Hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
-
Slavia Prag Slavia Prag

19:16

KADROLAR AÇIKLANDI !

Fenerbahçe - Slavia Prag maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

İŞTE MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi.

Slavia Prag: Markovic, Holes, Vlcek, Zima, Isife, Sadilek, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Sturm, Chytil

Maç önü

"BU AKŞAM FARKLI BİR SORUMLULUK VERECEĞİZ! HERKES GÖRECEK"

İsmail Kartal: "Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık.

Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz.

Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek."

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 1

Maç önü

"TAKIM’DA HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİM SÜRELER ALDIM"

Bartuğ Elmaz: “Fenerbahçe’de ve Milli Takım’da hayal bile edemeyeceğim süreler aldım.

Çalışmaya ve performansımı artırmaya devam edeceğim.”

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 2

Maç önü

EKSİKLER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Abdou Aziz Fall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ivan Schranz (Şüpheli), Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), David Jurasek (Şüpheli), Hamidou Kante (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Elias Pitak (Şüpheli) ve Adonija Ouanda (Sakat) yer almıyor.

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 3

Maç önü

"AMATÖRCE YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Michal Kadlec: “Fenerbahçe’nin çok parası olsa da amatörce yönetildiğini düşünüyorum.

Bir yapılanma yok ve yabancı teknik direktörler birkaç mağlubiyetin ardından hemen gönderiliyor.”

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 4

Maç önü

MAÇ FORMAMIZ BELLİ OLDU!

Maç önü

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 5
Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşılaşıyor. Maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.

Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 1 gol yedi.

Maç önü

FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

Karşılaşma, 19.45'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak.

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 6

Maç önü

ESKİ FENERBAHÇELİ'DEN KORKUTAN PAYLAŞIM! "ASENSİO FUTBOLU BIRAKABİLİR"

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 7
Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edilecek olması endişe yarattı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Can Arat, aynı sakatlığı yaşadığını belirterek İspanyol yıldızın karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekti ve çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arat, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan ‘ameliyat olur, birkaç aya döner’ gibi duruyor ama kıkırdak lezyonu futbolcunun en büyük kabusudur ve futbolu bıraktırma noktasına getirir. O ameliyat sonrası bitmeyen sıvı ve ödem döngüsünü bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum; Asensio’nun işi hiç kolay değil. Umarım bu zorlu süreci atlatır. Geçmiş olsun Asensio!"

Maç önü

SLAVİA PRAG'DA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KIRMIZI KART KRİZİ! “SINIRI AŞTI” DİYEREK KADRO DIŞI BIRAKTI

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 8
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag'da Tomas Chory'nin gördüğü kırmızı kart krize yol açtı. Teknik direktör Jindrich Trpisovsky, tecrübeli golcüye sert tepki gösterirken oyuncunun İstanbul'daki Fenerbahçe maçının kafilesinde yer almayacağını açıkladı.

Maç önü

İSMAİL KARTAL'DAN SLAVİA PRAG MAÇI ÖNCESİ KORKUTAN HABER! "AĞRILARI DEVAM EDİYOR"

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 9
Fenerbahçe, Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilginin ardından Slavia Prag mücadelesinde yeniden çıkış arıyor. Karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, sakatlık ve yorgunluk yaşayan oyuncuların durumundan taktiksel hazırlıklara kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Deneyimli teknik adam, Kante hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Asensio çok farklı, çok değerli bir oyuncu. İkisinde de dizinin arkasında ağrı vardı ve Villa'da oynamadılar. Kante'nin hâlâ ağrısı var, Fenerbahçe için profesyonellik özverisinde bulunuyor. Ortaya karakter koyuyor. Sağlıklı olduğu sürece oynar. Çok dürüst, çok çalışkan. Kötü oynadığı pek maç yok. Makine gibi ne görev verirsek yapan, sürekli gülümseyen pozitif bir çocuk."

Maç önü

FENERBAHÇE, SLAVİA PRAG MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026 10
Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 20 Ekim Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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