CANLI | Fenerbahçe - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ekim 2026

Maç Skoru
19:16
Fenerbahçe - Slavia Prag maçının kadroları açıklandı.
Maç önü
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi.
Slavia Prag: Markovic, Holes, Vlcek, Zima, Isife, Sadilek, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Sturm, Chytil
Maç önü
İsmail Kartal: "Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık.
Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz.
Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek."
Maç önü
Bartuğ Elmaz: “Fenerbahçe’de ve Milli Takım’da hayal bile edemeyeceğim süreler aldım.
Çalışmaya ve performansımı artırmaya devam edeceğim.”
Maç önü
Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Abdou Aziz Fall (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Ivan Schranz (Şüpheli), Tomas Chory (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), David Jurasek (Şüpheli), Hamidou Kante (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Elias Pitak (Şüpheli) ve Adonija Ouanda (Sakat) yer almıyor.
Maç önü
Michal Kadlec: “Fenerbahçe’nin çok parası olsa da amatörce yönetildiğini düşünüyorum.
Bir yapılanma yok ve yabancı teknik direktörler birkaç mağlubiyetin ardından hemen gönderiliyor.”
Maç önü
🟡🔵 Bu akşam @adidasfootball ve @fenerium iş birliği ile hazırlanan Çubuklu forma, beyaz şort ve konçla sahadayız. #UCL #FBvSLA https://t.co/h9iTwEoGfM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 20, 2026
Maç önü
Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşılaşıyor. Maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 3. sırada.
Slavia Prag (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 1 gol yedi.
Maç önü
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak.
Karşılaşma, 19.45'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak.
Maç önü
Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edilecek olması endişe yarattı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Can Arat, aynı sakatlığı yaşadığını belirterek İspanyol yıldızın karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekti ve çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arat, şu ifadeleri kullandı:
"Dışarıdan ‘ameliyat olur, birkaç aya döner’ gibi duruyor ama kıkırdak lezyonu futbolcunun en büyük kabusudur ve futbolu bıraktırma noktasına getirir. O ameliyat sonrası bitmeyen sıvı ve ödem döngüsünü bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum; Asensio’nun işi hiç kolay değil. Umarım bu zorlu süreci atlatır. Geçmiş olsun Asensio!"
Maç önü
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag'da Tomas Chory'nin gördüğü kırmızı kart krize yol açtı. Teknik direktör Jindrich Trpisovsky, tecrübeli golcüye sert tepki gösterirken oyuncunun İstanbul'daki Fenerbahçe maçının kafilesinde yer almayacağını açıkladı.
Maç önü
Fenerbahçe, Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilginin ardından Slavia Prag mücadelesinde yeniden çıkış arıyor. Karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, sakatlık ve yorgunluk yaşayan oyuncuların durumundan taktiksel hazırlıklara kadar birçok konuda açıklama yaptı.
Deneyimli teknik adam, Kante hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Asensio çok farklı, çok değerli bir oyuncu. İkisinde de dizinin arkasında ağrı vardı ve Villa'da oynamadılar. Kante'nin hâlâ ağrısı var, Fenerbahçe için profesyonellik özverisinde bulunuyor. Ortaya karakter koyuyor. Sağlıklı olduğu sürece oynar. Çok dürüst, çok çalışkan. Kötü oynadığı pek maç yok. Makine gibi ne görev verirsek yapan, sürekli gülümseyen pozitif bir çocuk."
Maç önü
Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 20 Ekim Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
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