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CANLI | Göztepe - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Ekim 2026
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CANLI | Göztepe - Arca Çorum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Ekim 2026

25 Ekim 2026'da Göztepe ile Arca Çorum FK, ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği bu zorlu maç, iki takım için büyük bir öneme sahip.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Hakem Mehmet Türkmen
Göztepe Göztepe
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Arca Çorum FK Arca Çorum FK

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe
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