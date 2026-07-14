CANLI | Inter Club Escaldes - Lincoln Red Imps maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Temmuz 2026
14 Temmuz 2026'da Andorra La Vella Ulusal Stadyumu'nda Inter Club Escaldes, Lincoln Red Imps ile karşılaşacak. Maçın hakemi Sven Wolfensberger olacak. Bu önemli mücadelede takımlar galip gelmek için savaşacak.
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