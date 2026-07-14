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CANLI | Inter Club Escaldes - Lincoln Red Imps maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Temmuz 2026
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CANLI | Inter Club Escaldes - Lincoln Red Imps maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Temmuz 2026

14 Temmuz 2026'da Andorra La Vella Ulusal Stadyumu'nda Inter Club Escaldes, Lincoln Red Imps ile karşılaşacak. Maçın hakemi Sven Wolfensberger olacak. Bu önemli mücadelede takımlar galip gelmek için savaşacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

StadyumAndorra La Vella Ulusal Stadyumu
HakemSven Wolfensberger
Inter Club Escaldes Inter Club Escaldes
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Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps

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