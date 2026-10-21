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(Özet) Inter - Shakhtar Donetsk Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Inter - Shakhtar Donetsk Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Inter, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Carlos Augusto'nun attığı tek gol maçı belirledi.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluştabii Spor
StadyumGiuseppe Meazza
HakemHarm Osmers
Inter Inter
1
MS
0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
77' Carlos Augusto
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Mykola Matviyenko rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk için Mykola Matviyenko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | INTER

Nicolo Barella, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

KORNER | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk için Newerton şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | INTER

Henrikh Mkhitaryan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımında oyuncu değişikliği; Alisson oyundan çıkarken Bruninho oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OFSAYT | SHAKHTAR DONETSK

Newerton ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

ASİST | INTER

Henrikh Mkhitaryan, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

GOL | INTER

GOL! Carlos Augusto takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | INTER

Inter takımında oyuncu değişikliği; Ange-Yoan Bonny oyundan çıkarken Henrikh Mkhitaryan oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | INTER

Inter takımında oyuncu değişikliği; Petar Sucic oyundan çıkarken Luis Henrique oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kaua Elias çıkıyor ve yerine Lassina Traore oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımında oyuncu değişikliği; Gleiker Mendoza oyundan çıkarken Newerton oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Vinicius Tobias çıkıyor ve yerine Isaque oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Ceza sahası içinde topla buluşan Kaua Elias, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

SARI KART | INTER

Inter takımında Petar Sucic hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

SARI KART | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımında Marlon Gomes hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

İKİNCİ SARI KART | INTER

Maçta daha önce sarı kart gören Alessandro Bastoni, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

KORNER | INTER

Inter takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

SARI KART | INTER

Inter takımında Alessandro Bastoni hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

İSABETLİ ŞUT | INTER

Marcus Thuram tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

OFSAYT | INTER

Marcus Thuram rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

İSABETLİ ŞUT | INTER

Ange-Yoan Bonny tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | INTER

Inter takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Federico Dimarco çıkıyor ve yerine Andy Diouf oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | INTER

Inter takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Djed Spence çıkıyor ve yerine Yann Bisseck oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | INTER

Inter takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hakan Çalhanoğlu çıkıyor ve yerine Piotr Zielinski oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | INTER

Alessandro Bastoni rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

OFSAYT | SHAKHTAR DONETSK

Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan Alisson için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

SARI KART | INTER

Inter takımında Marcus Thuram hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Vinicius Tobias, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | INTER

Inter takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Oleg Ocheretko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

KORNER | SHAKHTAR DONETSK

Yegor Nazaryna ile Shakhtar Donetsk takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk için Valeriy Bondar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

KORNER | SHAKHTAR DONETSK

Yegor Nazaryna ile Shakhtar Donetsk takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımından Kaua Elias şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

SARI KART | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımında Oleg Ocheretko hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pedrinho çıkıyor ve yerine Yegor Nazaryna oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Gleiker Mendoza, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | INTER

Hakan Çalhanoğlu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | INTER

Federico Dimarco önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

İSABETLİ ŞUT | INTER

Ange-Yoan Bonny tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | INTER

Ange-Yoan Bonny önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ange-Yoan Bonny tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | INTER

Manuel Akanji altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

KORNER | INTER

Inter takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

16. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Oleg Ocheretko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

OFSAYT | INTER

Ceza sahası sol yan çizgisinde Nicolo Barella için ofsayt bayrağı kalkıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SHAKHTAR DONETSK

Shakhtar Donetsk için Pedrinho şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | INTER

Hakan Çalhanoğlu rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

4. Dakika

KORNER | INTER

Inter takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

4. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | INTER

Nicolo Barella ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

4. Dakika

KORNER | INTER

Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

İSABETLİ ŞUT | INTER

Inter için Marcus Thuram şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Inter - Shakhtar Donetsk maçının kadroları açıklandı.

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inter
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