(Özet) Inter - Shakhtar Donetsk Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Mykola Matviyenko rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
88. Dakika
Shakhtar Donetsk için Mykola Matviyenko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
90. Dakika
Nicolo Barella, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
88. Dakika
Shakhtar Donetsk takımı korner kullanacak.
87. Dakika
Shakhtar Donetsk için Newerton şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
84. Dakika
Henrikh Mkhitaryan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
83. Dakika
Shakhtar Donetsk takımında oyuncu değişikliği; Alisson oyundan çıkarken Bruninho oyuna giren isim.
79. Dakika
Newerton ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
77. Dakika
Henrikh Mkhitaryan, gol pasını veren isim.
77. Dakika
GOL! Carlos Augusto takımını öne geçiren golü atıyor.
75. Dakika
Inter takımında oyuncu değişikliği; Ange-Yoan Bonny oyundan çıkarken Henrikh Mkhitaryan oyuna giren isim.
73. Dakika
Inter takımında oyuncu değişikliği; Petar Sucic oyundan çıkarken Luis Henrique oyuna giren isim.
73. Dakika
Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kaua Elias çıkıyor ve yerine Lassina Traore oyuna giriyor.
72. Dakika
Shakhtar Donetsk takımında oyuncu değişikliği; Gleiker Mendoza oyundan çıkarken Newerton oyuna giren isim.
72. Dakika
Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Vinicius Tobias çıkıyor ve yerine Isaque oyuna giriyor.
72. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Kaua Elias, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
72. Dakika
Inter takımında Petar Sucic hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
70. Dakika
Shakhtar Donetsk takımında Marlon Gomes hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
69. Dakika
Maçta daha önce sarı kart gören Alessandro Bastoni, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.
67. Dakika
Inter takımı korner kullanacak.
66. Dakika
Inter takımında Alessandro Bastoni hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
66. Dakika
Marcus Thuram tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
61. Dakika
Marcus Thuram rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
60. Dakika
Ange-Yoan Bonny tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
59. Dakika
Inter takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Federico Dimarco çıkıyor ve yerine Andy Diouf oyuna giriyor.
59. Dakika
Inter takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Djed Spence çıkıyor ve yerine Yann Bisseck oyuna giriyor.
59. Dakika
Inter takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hakan Çalhanoğlu çıkıyor ve yerine Piotr Zielinski oyuna giriyor.
56. Dakika
Alessandro Bastoni rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
55. Dakika
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan Alisson için ofsayt bayrağı kalkıyor.
54. Dakika
Inter takımında Marcus Thuram hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
51. Dakika
Vinicius Tobias, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Inter takımı korner kullanacak.
44. Dakika
Oleg Ocheretko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
44. Dakika
Yegor Nazaryna ile Shakhtar Donetsk takımı köşe vuruşu kullanacak.
40. Dakika
Shakhtar Donetsk için Valeriy Bondar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
40. Dakika
Yegor Nazaryna ile Shakhtar Donetsk takımı köşe vuruşu kullanacak.
39. Dakika
Shakhtar Donetsk takımından Kaua Elias şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
36. Dakika
Shakhtar Donetsk takımında Oleg Ocheretko hakem Harm Osmers tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
32. Dakika
Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pedrinho çıkıyor ve yerine Yegor Nazaryna oyuna giriyor.
27. Dakika
Gleiker Mendoza, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
23. Dakika
Hakan Çalhanoğlu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
22. Dakika
Federico Dimarco önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
21. Dakika
Ange-Yoan Bonny tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
19. Dakika
Ange-Yoan Bonny önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ange-Yoan Bonny tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
19. Dakika
Manuel Akanji altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
19. Dakika
Inter takımı korner kullanacak.
16. Dakika
Shakhtar Donetsk takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Oleg Ocheretko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
13. Dakika
Ceza sahası sol yan çizgisinde Nicolo Barella için ofsayt bayrağı kalkıyor
7. Dakika
Shakhtar Donetsk için Pedrinho şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
5. Dakika
Hakan Çalhanoğlu rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
4. Dakika
Inter takımı korner kullanacak.
4. Dakika
Nicolo Barella ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
4. Dakika
Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
3. Dakika
Inter için Marcus Thuram şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Inter - Shakhtar Donetsk maçının kadroları açıklandı.
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