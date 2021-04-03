CANLI İZLE | Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle

Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle... Milli aranın ardından Süper Lig tüm hızıyla geri döndü. Ligin zirvesinde mücadele veren Galatasaray ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde ikinci sırada bulunan Galatasaray hem arkasındaki Fenerbahçe ile arayı açmak hem de lider Beşiktaş'ı yakalamak için kazanmak istiyor. Taraftarlar bu maçı canlı izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Feghouli, Mostafa

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.