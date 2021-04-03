SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. CANLI İZLE | Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle

CANLI İZLE | Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle

03.04.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Hatayspor - Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray, Hatayspor'u yenerek Beşiktaş'la puanları eşitlemek istiyor. Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

CANLI İZLE | Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle

Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle... Milli aranın ardından Süper Lig tüm hızıyla geri döndü. Ligin zirvesinde mücadele veren Galatasaray ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde ikinci sırada bulunan Galatasaray hem arkasındaki Fenerbahçe ile arayı açmak hem de lider Beşiktaş'ı yakalamak için kazanmak istiyor. Taraftarlar bu maçı canlı izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Feghouli, Mostafa

hatayspor galatasaray canlı izle

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

hatay gs canlı izle

HATAYSPOR İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN KAYIP

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı.

Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Galatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendiGalatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendi
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar

Güvenlik soruşturması teklifi Meclis'ten geçti

Güvenlik soruşturması teklifi Meclis'ten geçti

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.