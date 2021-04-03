CANLI İZLE | Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle

Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle... Milli aranın ardından Süper Lig tüm hızıyla geri döndü. Ligin zirvesinde mücadele veren Galatasaray ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde ikinci sırada bulunan Galatasaray hem arkasındaki Fenerbahçe ile arayı açmak hem de lider Beşiktaş'ı yakalamak için kazanmak istiyor. Taraftarlar bu maçı canlı izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Feghouli, Mostafa
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.
Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı.
Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.
Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.
Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.
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