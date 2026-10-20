(Özet) Liverpool - Villarreal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Liverpool: 4 - Villarreal: 3
90. Dakika
Ayoze Perez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
90. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Alexander Isak
90. Dakika
Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Alexander Isak tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
87. Dakika
Golün asistini yapan isim Ayoze Perez.
87. Dakika
GOL! Tani Oluwaseyi, farkı 1'e indiren golü atıyor.
86. Dakika
Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Cody Gakpo ofsayta yakalanıyor.
85. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Gerard Moreno, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
83. Dakika
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Santiago Mourino için ofsayt bayrağı kalkıyor.
81. Dakika
Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Trey Nyoni oyundan çıkarken James McConnell oyuna giren isim.
78. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Santiago Comesana çıkıyor ve yerine Gerard Moreno oyuna giriyor.
75. Dakika
Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alexander Isak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
73. Dakika
Ayoze Perez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
74. Dakika
Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jeremy Jacquet çıkıyor ve yerine Joe Gomez oyuna giriyor.
74. Dakika
Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rio Ngumoha çıkıyor ve yerine Bradley Barcola oyuna giriyor.
73. Dakika
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Ayoze Perez
72. Dakika
Villarreal için Pape Gueye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
72. Dakika
Cody Gakpo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Cody Gakpo tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
71. Dakika
Rio Ngumoha önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Rio Ngumoha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
68. Dakika
Golün asistini yapan isim Cody Gakpo.
68. Dakika
GOL! Florian Wirtz ile Liverpool farkı 2'ye çıkarıyor.
66. Dakika
Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Lewis Koumas oyundan çıkarken Alexander Isak oyuna giren isim.
65. Dakika
Rio Ngumoha, gol pasını veren isim.
65. Dakika
GOL! Alexis Mac Allister takımını öne geçiren golü atıyor.
64. Dakika
Liverpool takımı Florian Wirtz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Florian Wirtz tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
61. Dakika
Tani Oluwaseyi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
61. Dakika
Trey Nyoni rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
60. Dakika
Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Georges Mikautadze oyundan çıkarken Ayoze Perez oyuna giren isim.
60. Dakika
Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Tajon Buchanan oyundan çıkarken Alex Freeman oyuna giren isim.
59. Dakika
Liverpool takımı korner kullanacak.
58. Dakika
Alexis Mac Allister rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
57. Dakika
Florian Wirtz, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
57. Dakika
Florian Wirtz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
54. Dakika
Liverpool takımı korner kullanacak.
54. Dakika
Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Alberto Moleiro oyundan çıkarken Juan Foyth oyuna giren isim.
53. Dakika
Cody Gakpo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
51. Dakika
Liverpool takımı korner kullanacak.
48. Dakika
Bu dakikada Liverpool takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Konstantinos Tsimikas
48. Dakika
Liverpool takımı korner kullanacak.
48. Dakika
Liverpool takımı Ryan Gravenberch ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ryan Gravenberch tarafından çekilen şut auta gidiyor.
46. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nathan Saliba çıkıyor ve yerine Tani Oluwaseyi oyuna giriyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Ronald Araujo oyundan çıkarken Florian Wirtz oyuna giren isim.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Rio Ngumoha, gol pasını veren isim.
45. Dakika
Konstantinos Tsimikas ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
45. Dakika
GOL! Liverpool takımında golün adı Ronald Araujo.
44. Dakika
Cody Gakpo ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
42. Dakika
Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alexis Mac Allister tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
41. Dakika
Villarreal takımında Santiago Mourino hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
41. Dakika
Villarreal, Alberto Moleiro ile köşe vuruşu kullanıyor.
40. Dakika
Santiago Mourino tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
39. Dakika
Alexis Mac Allister rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
36. Dakika
Konstantinos Tsimikas, gol pasını veren isim.
36. Dakika
Liverpool takımı korner kullanacak.
36. Dakika
GOL! Alexis Mac Allister, farkı 1'e indiren golü atıyor.
35. Dakika
Tajon Buchanan rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
34. Dakika
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Santiago Comesana için ofsayt bayrağı kalkıyor.
32. Dakika
Alberto Moleiro rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
29. Dakika
Nathan Saliba, gol pasını veren isim.
29. Dakika
GOL! Sergi Cardona ile Villarreal farkı 2'ye çıkarıyor.
27. Dakika
Bu dakikada Villarreal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Nathan Saliba
27. Dakika
Villarreal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Sergi Cardona tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
22. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Tajon Buchanan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
27. Dakika
Villarreal takımında Alberto Moleiro, sarı kart görüyor.
23. Dakika
Liverpool için Ryan Gravenberch şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
22. Dakika
Virgil van Dijk altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
22. Dakika
Liverpool takımı korner kullanacak.
16. Dakika
Villarreal, Sergi Cardona ile köşe vuruşu kullanıyor.
15. Dakika
Nathan Saliba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
8. Dakika
Bu dakikada Liverpool takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Rio Ngumoha
4. Dakika
GOL! Georges Mikautadze takımını öne geçiren golü atıyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Liverpool - Villarreal maçının kadroları açıklandı.
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