(Özet) Liverpool - Villarreal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

17:00 - 20 Ekim 2026

LASK - LİVERPOOL MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



LASK, Liverpool karşısında zorlu bir sınav verecek. Her iki takım da son maçlarında farklı şanslar elde etti. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.