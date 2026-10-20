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(Özet) Liverpool - Villarreal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Liverpool - Villarreal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Liverpool, Villarreal’i 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada her iki takım da oldukça etkili bir performans gösterdi.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Anfield
Hakem Szymon Marciniak
Liverpool Liverpool
4
MS
3
Villarreal Villarreal
4' Georges Mikautadze29' Sergi Cardona87' Tani Oluwaseyi36' Alexis Mac Allister45' Ronald Araujo65' Alexis Mac Allister68' Florian Wirtz
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Liverpool: 4 - Villarreal: 3

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90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Ayoze Perez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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90. Dakika

OFSAYT | LİVERPOOL

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Alexander Isak

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90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LİVERPOOL

Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Alexander Isak tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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87. Dakika

ASİST | VİLLARREAL

Golün asistini yapan isim Ayoze Perez.

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87. Dakika

GOL | VİLLARREAL

GOL! Tani Oluwaseyi, farkı 1'e indiren golü atıyor.

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86. Dakika

OFSAYT | LİVERPOOL

Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Cody Gakpo ofsayta yakalanıyor.

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85. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VİLLARREAL

Ceza sahası içinde topla buluşan Gerard Moreno, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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83. Dakika

OFSAYT | VİLLARREAL

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Santiago Mourino için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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81. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LİVERPOOL

Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Trey Nyoni oyundan çıkarken James McConnell oyuna giren isim.

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78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Santiago Comesana çıkıyor ve yerine Gerard Moreno oyuna giriyor.

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75. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LİVERPOOL

Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alexander Isak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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73. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Ayoze Perez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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74. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LİVERPOOL

Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jeremy Jacquet çıkıyor ve yerine Joe Gomez oyuna giriyor.

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74. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LİVERPOOL

Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rio Ngumoha çıkıyor ve yerine Bradley Barcola oyuna giriyor.

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73. Dakika

OFSAYT | VİLLARREAL

Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Ayoze Perez

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72. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Villarreal için Pape Gueye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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72. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LİVERPOOL

Cody Gakpo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Cody Gakpo tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

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71. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LİVERPOOL

Rio Ngumoha önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Rio Ngumoha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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68. Dakika

ASİST | LİVERPOOL

Golün asistini yapan isim Cody Gakpo.

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68. Dakika

GOL | LİVERPOOL

GOL! Florian Wirtz ile Liverpool farkı 2'ye çıkarıyor.

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66. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LİVERPOOL

Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Lewis Koumas oyundan çıkarken Alexander Isak oyuna giren isim.

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65. Dakika

ASİST | LİVERPOOL

Rio Ngumoha, gol pasını veren isim.

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65. Dakika

GOL | LİVERPOOL

GOL! Alexis Mac Allister takımını öne geçiren golü atıyor.

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64. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LİVERPOOL

Liverpool takımı Florian Wirtz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Florian Wirtz tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Tani Oluwaseyi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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61. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LİVERPOOL

Trey Nyoni rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Georges Mikautadze oyundan çıkarken Ayoze Perez oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Tajon Buchanan oyundan çıkarken Alex Freeman oyuna giren isim.

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59. Dakika

KORNER | LİVERPOOL

Liverpool takımı korner kullanacak.

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58. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LİVERPOOL

Alexis Mac Allister rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LİVERPOOL

Florian Wirtz, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LİVERPOOL

Florian Wirtz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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54. Dakika

KORNER | LİVERPOOL

Liverpool takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Alberto Moleiro oyundan çıkarken Juan Foyth oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LİVERPOOL

Cody Gakpo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

KORNER | LİVERPOOL

Liverpool takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LİVERPOOL

Bu dakikada Liverpool takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Konstantinos Tsimikas

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

KORNER | LİVERPOOL

Liverpool takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LİVERPOOL

Liverpool takımı Ryan Gravenberch ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ryan Gravenberch tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nathan Saliba çıkıyor ve yerine Tani Oluwaseyi oyuna giriyor.

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LİVERPOOL

Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Ronald Araujo oyundan çıkarken Florian Wirtz oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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45. Dakika

ASİST | LİVERPOOL

Rio Ngumoha, gol pasını veren isim.

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45. Dakika

KORNER | LİVERPOOL

Konstantinos Tsimikas ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

GOL | LİVERPOOL

GOL! Liverpool takımında golün adı Ronald Araujo.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LİVERPOOL

Cody Gakpo ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LİVERPOOL

Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alexis Mac Allister tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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41. Dakika

SARI KART | VİLLARREAL

Villarreal takımında Santiago Mourino hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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41. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Villarreal, Alberto Moleiro ile köşe vuruşu kullanıyor.

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40. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Santiago Mourino tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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39. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LİVERPOOL

Alexis Mac Allister rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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36. Dakika

ASİST | LİVERPOOL

Konstantinos Tsimikas, gol pasını veren isim.

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36. Dakika

KORNER | LİVERPOOL

Liverpool takımı korner kullanacak.

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36. Dakika

GOL | LİVERPOOL

GOL! Alexis Mac Allister, farkı 1'e indiren golü atıyor.

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35. Dakika

OFSAYT | VİLLARREAL

Tajon Buchanan rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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34. Dakika

OFSAYT | VİLLARREAL

Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Santiago Comesana için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VİLLARREAL

Alberto Moleiro rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

ASİST | VİLLARREAL

Nathan Saliba, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

GOL | VİLLARREAL

GOL! Sergi Cardona ile Villarreal farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Bu dakikada Villarreal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Nathan Saliba

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Villarreal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Sergi Cardona tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Ceza sahası içinde topla buluşan Tajon Buchanan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

SARI KART | VİLLARREAL

Villarreal takımında Alberto Moleiro, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LİVERPOOL

Liverpool için Ryan Gravenberch şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LİVERPOOL

Virgil van Dijk altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

KORNER | LİVERPOOL

Liverpool takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

16. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Villarreal, Sergi Cardona ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Nathan Saliba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

8. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LİVERPOOL

Bu dakikada Liverpool takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Rio Ngumoha

Canlı Maç Anlatımı icon

4. Dakika

GOL | VİLLARREAL

GOL! Georges Mikautadze takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Liverpool - Villarreal maçının kadroları açıklandı.

17:00 - 20 Ekim 2026

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool villarreal
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