(Özet) Manchester City - AEK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Milan Vitalis, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Milan Vitalis önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Milan Vitalis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
90. Dakika
AEK, Lovro Majer ile köşe vuruşu kullanıyor.
88. Dakika
Mijat Gacinovic, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
84. Dakika
Rayan Cherki altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
83. Dakika
AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luka Jovic çıkıyor ve yerine Milan Vitalis oyuna giriyor.
83. Dakika
AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kervin Arriaga çıkıyor ve yerine Mijat Gacinovic oyuna giriyor.
82. Dakika
Manchester City takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ruben Dias çıkıyor ve yerine Kaden Braithwaite oyuna giriyor.
81. Dakika
AEK, Lovro Majer ile köşe vuruşu kullanıyor.
81. Dakika
Lovro Majer, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
76. Dakika
Ryan McAidoo, gol pasını veren isim.
76. Dakika
GOL! Phil Foden tabelayı 4 - 1 olarak değiştiriyor.
75. Dakika
AEK takımı korner kullanacak.
74. Dakika
AEK için Zini şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
73. Dakika
AEK için Oleksandr Zubkov şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
73. Dakika
Aboubakary Koita rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
72. Dakika
Manchester City takımında oyuncu değişikliği; Enzo Fernandez oyundan çıkarken Rayan Ait-Nouri oyuna giren isim.
72. Dakika
Manchester City takımında oyuncu değişikliği; Josko Gvardiol oyundan çıkarken Vitor Reis oyuna giren isim.
68. Dakika
Oleksandr Zubkov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
68. Dakika
Manchester City, Enzo Fernandez ile köşe vuruşu kullanıyor.
65. Dakika
Golün asistini yapan isim Rico Lewis.
65. Dakika
GOL! Phil Foden tabelayı 3 - 1 olarak değiştiriyor.
64. Dakika
Manchester City takımı korner kullanacak.
63. Dakika
AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joao Mario çıkıyor ve yerine Oleksandr Zubkov oyuna giriyor.
62. Dakika
Manchester City takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Floyd Samba çıkıyor ve yerine Ryan McAidoo oyuna giriyor.
61. Dakika
Manchester City takımında Josko Gvardiol, sarı kart görüyor.
57. Dakika
Phil Foden, gol pasını veren isim.
57. Dakika
GOL! Rayan Cherki ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.
54. Dakika
Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Phil Foden
54. Dakika
Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Rayan Cherki tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
52. Dakika
Golün asistini yapan isim Zini.
52. Dakika
GOL! Stavros Pilios, farkı 1'e indiren golü atıyor.
49. Dakika
Manchester City takımı korner kullanacak.
48. Dakika
Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Enzo Fernandez
46. Dakika
AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Barnabas Varga çıkıyor ve yerine Zini oyuna giriyor.
46. Dakika
AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Razvan Marin çıkıyor ve yerine Aboubakary Koita oyuna giriyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Lazaros Rota ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
41. Dakika
Manchester City, Enzo Fernandez ile köşe vuruşu kullanıyor.
38. Dakika
Allan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
38. Dakika
Manchester City, Enzo Fernandez ile köşe vuruşu kullanıyor.
38. Dakika
Rayan Cherki tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
34. Dakika
Golün asistini yapan isim Rico Lewis.
34. Dakika
GOL! Phil Foden ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.
30. Dakika
Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Elliot Anderson
30. Dakika
Ruben Dias altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
30. Dakika
Manchester City takımı korner kullanacak.
30. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Rayan Cherki, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
23. Dakika
Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Allan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
20. Dakika
Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Elliot Anderson
20. Dakika
Manchester City takımı korner kullanacak.
12. Dakika
Enzo Fernandez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
12. Dakika
GOL! Elliot Anderson takımını öne geçiren golü atıyor.
10. Dakika
Manchester City takımı korner kullanacak.
5. Dakika
Kervin Arriaga rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
2. Dakika
Razvan Marin, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Manchester City - AEK maçının kadroları açıklandı.
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