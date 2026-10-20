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(Özet) Manchester City - AEK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Manchester City - AEK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Manchester City, AEK'yi 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Phil Foden'ın etkili performansı dikkat çekti.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluştabii Spor
StadyumEtihad Stadium
HakemWilly Delajod
Manchester City Manchester City
5
MS
1
AEK AEK
12' Elliot Anderson34' Phil Foden57' Rayan Cherki65' Phil Foden76' Phil Foden52' Stavros Pilios
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | AEK

Milan Vitalis, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | AEK

Milan Vitalis önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Milan Vitalis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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90. Dakika

KORNER | AEK

AEK, Lovro Majer ile köşe vuruşu kullanıyor.

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88. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | AEK

Mijat Gacinovic, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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84. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MANCHESTER CİTY

Rayan Cherki altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | AEK

AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luka Jovic çıkıyor ve yerine Milan Vitalis oyuna giriyor.

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83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | AEK

AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kervin Arriaga çıkıyor ve yerine Mijat Gacinovic oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ruben Dias çıkıyor ve yerine Kaden Braithwaite oyuna giriyor.

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81. Dakika

KORNER | AEK

AEK, Lovro Majer ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | AEK

Lovro Majer, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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76. Dakika

ASİST | MANCHESTER CİTY

Ryan McAidoo, gol pasını veren isim.

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76. Dakika

GOL | MANCHESTER CİTY

GOL! Phil Foden tabelayı 4 - 1 olarak değiştiriyor.

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75. Dakika

KORNER | AEK

AEK takımı korner kullanacak.

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74. Dakika

İSABETLİ ŞUT | AEK

AEK için Zini şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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73. Dakika

İSABETLİ ŞUT | AEK

AEK için Oleksandr Zubkov şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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73. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | AEK

Aboubakary Koita rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımında oyuncu değişikliği; Enzo Fernandez oyundan çıkarken Rayan Ait-Nouri oyuna giren isim.

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72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımında oyuncu değişikliği; Josko Gvardiol oyundan çıkarken Vitor Reis oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | AEK

Oleksandr Zubkov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

KORNER | MANCHESTER CİTY

Manchester City, Enzo Fernandez ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

ASİST | MANCHESTER CİTY

Golün asistini yapan isim Rico Lewis.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

GOL | MANCHESTER CİTY

GOL! Phil Foden tabelayı 3 - 1 olarak değiştiriyor.

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64. Dakika

KORNER | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | AEK

AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joao Mario çıkıyor ve yerine Oleksandr Zubkov oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Floyd Samba çıkıyor ve yerine Ryan McAidoo oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

SARI KART | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımında Josko Gvardiol, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

ASİST | MANCHESTER CİTY

Phil Foden, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

GOL | MANCHESTER CİTY

GOL! Rayan Cherki ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER CİTY

Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Phil Foden

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Rayan Cherki tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

ASİST | AEK

Golün asistini yapan isim Zini.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

GOL | AEK

GOL! Stavros Pilios, farkı 1'e indiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

KORNER | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımı korner kullanacak.

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48. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MANCHESTER CİTY

Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Enzo Fernandez

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | AEK

AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Barnabas Varga çıkıyor ve yerine Zini oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | AEK

AEK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Razvan Marin çıkıyor ve yerine Aboubakary Koita oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

OFSAYT | AEK

Lazaros Rota ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

KORNER | MANCHESTER CİTY

Manchester City, Enzo Fernandez ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MANCHESTER CİTY

Allan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

KORNER | MANCHESTER CİTY

Manchester City, Enzo Fernandez ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MANCHESTER CİTY

Rayan Cherki tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

34. Dakika

ASİST | MANCHESTER CİTY

Golün asistini yapan isim Rico Lewis.

Canlı Maç Anlatımı icon

34. Dakika

GOL | MANCHESTER CİTY

GOL! Phil Foden ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MANCHESTER CİTY

Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Elliot Anderson

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER CİTY

Ruben Dias altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

KORNER | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MANCHESTER CİTY

Ceza sahası içinde topla buluşan Rayan Cherki, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Allan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MANCHESTER CİTY

Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Elliot Anderson

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

KORNER | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MANCHESTER CİTY

Enzo Fernandez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

GOL | MANCHESTER CİTY

GOL! Elliot Anderson takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

KORNER | MANCHESTER CİTY

Manchester City takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | AEK

Kervin Arriaga rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

2. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | AEK

Razvan Marin, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Manchester City - AEK maçının kadroları açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
manchester city
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