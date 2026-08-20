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CANLI | Mjallby - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ağustos 2026
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CANLI | Mjallby - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ağustos 2026

20 Ağustos 2026'da Strandvallen'da gerçekleşecek Mjallby - Red Bull Salzburg maçı, heyecan dolu bir mücadele vadediyor. Taraftarlar, hakem Mykola Balakin yönetiminde takımını desteklemek için stadyumda buluşacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

StadyumStrandvallen
HakemMykola Balakin
Mjallby Mjallby
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Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Salzburg
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