CANLI | Mjallby - Red Bull Salzburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ağustos 2026
20 Ağustos 2026'da Strandvallen'da gerçekleşecek Mjallby - Red Bull Salzburg maçı, heyecan dolu bir mücadele vadediyor. Taraftarlar, hakem Mykola Balakin yönetiminde takımını desteklemek için stadyumda buluşacak.
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