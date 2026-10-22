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CANLI | Monaco - Freiburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Monaco - Freiburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Monaco, 22 Ekim 2026'da II. Louis Stadyumu'nda Freiburg'u ağırlayacak. Bu önemli mücadelede her iki takım da galibiyet hedefliyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Stadyum II. Louis Stadyumu
Hakem Samuel Barrott
Monaco Monaco
-
-
Freiburg Freiburg

13:00 - 22 Ekim 2026

CSKA SOFYA - MONACO MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Monaco - Freiburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
CSKA Sofya, 15 Ekim 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak. Takımların son form durumu ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) CSKA SOFYA - MONACO MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Monaco - Freiburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
CSKA Sofya'nın evinde Monaco'ya karşı 1-2 mağlup olduğu karşılaşmada, goller Paris Brunner ve Ansu Fati'den geldi. Maç, Joao Goncalves'ın yönettiği heyecan dolu anlarla geçti.

05:00 - 22 Ekim 2026

MONACO - FREİBURG MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Monaco - Freiburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Monaco, UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısını sürdürmeye çalışırken, Freiburg da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
monaco
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