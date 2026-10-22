CANLI | Monaco - Freiburg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
CSKA Sofya, 15 Ekim 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak. Takımların son form durumu ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor.
09:00 - 22 Ekim 2026
CSKA Sofya'nın evinde Monaco'ya karşı 1-2 mağlup olduğu karşılaşmada, goller Paris Brunner ve Ansu Fati'den geldi. Maç, Joao Goncalves'ın yönettiği heyecan dolu anlarla geçti.
05:00 - 22 Ekim 2026
Monaco, UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısını sürdürmeye çalışırken, Freiburg da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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