(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Napoli: 4 - Bodo Glimt: 3
90. Dakika
Odin Björtuft altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
GOL! Sondre Fet, farkı 1'e indiren golü atıyor.
90. Dakika
Ola Brynhildsen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
90. Dakika
Patrick Berg ile Bodo Glimt takımı köşe vuruşu kullanacak.
90. Dakika
Odin Björtuft altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Bodo Glimt takımı korner kullanacak.
19. Dakika
Kevin De Bruyne ile Napoli takımı köşe vuruşu kullanacak.
88. Dakika
GOL! Odin Björtuft yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Odin Björtuft için şanssız bir an.
86. Dakika
Patrick Berg ile Bodo Glimt takımı köşe vuruşu kullanacak.
86. Dakika
Napoli takımında Giovanni Di Lorenzo, sarı kart görüyor.
84. Dakika
Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Jostein Gundersen oyundan çıkarken Haitam Aleesami oyuna giren isim.
84. Dakika
Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Fredrik Bjorkan oyundan çıkarken Isak Dybvik Maatta oyuna giren isim.
84. Dakika
Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Sondre Auklend oyundan çıkarken Ulrik Saltnes oyuna giren isim.
84. Dakika
Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Ole Blomberg oyundan çıkarken Joel Mvuka oyuna giren isim.
82. Dakika
Napoli takımı korner kullanacak.
79. Dakika
Napoli takımında oyuncu değişikliği; Noa Lang oyundan çıkarken Giovane oyuna giren isim.
79. Dakika
Napoli takımında oyuncu değişikliği; Leonardo Spinazzola oyundan çıkarken Sam Beukema oyuna giren isim.
79. Dakika
Napoli takımında oyuncu değişikliği; Matteo Politano oyundan çıkarken Mathias Olivera oyuna giren isim.
77. Dakika
Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Andreas Helmersen oyundan çıkarken Ola Brynhildsen oyuna giren isim.
75. Dakika
Matteo Politano, gol pasını veren isim.
75. Dakika
GOL! Scott McTominay Napoli takımını öne geçiren golü atıyor.
72. Dakika
Noa Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
72. Dakika
Rafa Marin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
71. Dakika
Sondre Fet tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
67. Dakika
Bodo Glimt takımı korner kullanacak.
66. Dakika
Bodo Glimt için Patrick Berg şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
62. Dakika
Sondre Fet, gol pasını veren isim.
62. Dakika
Patrick Berg rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
62. Dakika
GOL! Bodo Glimt takımında golün adı Andreas Helmersen.
62. Dakika
Sondre Auklend ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
60. Dakika
Scott McTominay altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
58. Dakika
Noa Lang rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
60. Dakika
Napoli takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andre-Frank Anguissa çıkıyor ve yerine Stanislav Lobotka oyuna giriyor.
58. Dakika
Napoli takımında Noa Lang hakem Jose Sanchez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
56. Dakika
Sondre Auklend tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
56. Dakika
Jens Hauge ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
55. Dakika
Bodo Glimt takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Ole Blomberg tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
48. Dakika
Napoli takımında Andre-Frank Anguissa, sarı kart görüyor.
48. Dakika
Andreas Helmersen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 2-1 sonuçlanıyor
45. Dakika
Patrick Berg rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
44. Dakika
Scott McTominay, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
43. Dakika
Napoli için Matteo Politano şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
41. Dakika
Kevin De Bruyne, gol pasını veren isim.
41. Dakika
GOL! Scott McTominay takımını öne geçiren golü atıyor.
38. Dakika
Kevin De Bruyne rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
31. Dakika
Rasmus Hojlund rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
27. Dakika
Golün asistini yapan isim Sondre Fet.
27. Dakika
GOL! Jens Hauge skora dengeyi getiriyor.
24. Dakika
Noa Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
22. Dakika
Rasmus Hojlund ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
12. Dakika
Scott McTominay altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
19. Dakika
Kevin De Bruyne ile Napoli takımı köşe vuruşu kullanacak.
19. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Scott McTominay, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
17. Dakika
Bodo Glimt takımı korner kullanacak.
12. Dakika
Napoli için Giovanni Di Lorenzo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
9. Dakika
Noa Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
9. Dakika
Scott McTominay, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
1. Dakika
Golün asistini yapan isim Leonardo Spinazzola.
1. Dakika
GOL! Matteo Politano Napoli takımını öne geçiren golü atıyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Napoli - Bodo Glimt maçının kadroları açıklandı.
13:00 - 20 Ekim 2026
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