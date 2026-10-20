SPOR

Kapat
(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Napoli, Bodo Glimt ile oynadığı nefes kesen maçta 4-3 galip gelerek büyük bir mücadele sergiledi. Maç, hızlı ataklar ve kritik anlarla doluydu.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Stadio Diego Armando Maradona
Hakem Jose Sanchez
Napoli Napoli
4
MS
3
Bodo Glimt Bodo Glimt
1' Matteo Politano41' Scott McTominay75' Scott McTominay88' Odin Björtuft27' Jens Hauge62' Andreas Helmersen90' Sondre Fet
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Napoli: 4 - Bodo Glimt: 3

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODO GLİMT

Odin Björtuft altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

GOL | BODO GLİMT

GOL! Sondre Fet, farkı 1'e indiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BODO GLİMT

Ola Brynhildsen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

KORNER | BODO GLİMT

Patrick Berg ile Bodo Glimt takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODO GLİMT

Odin Björtuft altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

KORNER | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

KORNER | NAPOLİ

Kevin De Bruyne ile Napoli takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

KENDİ KALESİNE GOL | NAPOLİ

GOL! Odin Björtuft yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Odin Björtuft için şanssız bir an.

Canlı Maç Anlatımı icon

86. Dakika

KORNER | BODO GLİMT

Patrick Berg ile Bodo Glimt takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

86. Dakika

SARI KART | NAPOLİ

Napoli takımında Giovanni Di Lorenzo, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Jostein Gundersen oyundan çıkarken Haitam Aleesami oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Fredrik Bjorkan oyundan çıkarken Isak Dybvik Maatta oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Sondre Auklend oyundan çıkarken Ulrik Saltnes oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Ole Blomberg oyundan çıkarken Joel Mvuka oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

KORNER | NAPOLİ

Napoli takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NAPOLİ

Napoli takımında oyuncu değişikliği; Noa Lang oyundan çıkarken Giovane oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NAPOLİ

Napoli takımında oyuncu değişikliği; Leonardo Spinazzola oyundan çıkarken Sam Beukema oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NAPOLİ

Napoli takımında oyuncu değişikliği; Matteo Politano oyundan çıkarken Mathias Olivera oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımında oyuncu değişikliği; Andreas Helmersen oyundan çıkarken Ola Brynhildsen oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

ASİST | NAPOLİ

Matteo Politano, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

GOL | NAPOLİ

GOL! Scott McTominay Napoli takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

İSABETLİ ŞUT | NAPOLİ

Noa Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NAPOLİ

Rafa Marin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BODO GLİMT

Sondre Fet tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

KORNER | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BODO GLİMT

Bodo Glimt için Patrick Berg şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

ASİST | BODO GLİMT

Sondre Fet, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BODO GLİMT

Patrick Berg rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

GOL | BODO GLİMT

GOL! Bodo Glimt takımında golün adı Andreas Helmersen.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BODO GLİMT

Sondre Auklend ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NAPOLİ

Scott McTominay altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NAPOLİ

Noa Lang rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NAPOLİ

Napoli takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andre-Frank Anguissa çıkıyor ve yerine Stanislav Lobotka oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

SARI KART | NAPOLİ

Napoli takımında Noa Lang hakem Jose Sanchez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BODO GLİMT

Sondre Auklend tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BODO GLİMT

Jens Hauge ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Ole Blomberg tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

SARI KART | NAPOLİ

Napoli takımında Andre-Frank Anguissa, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODO GLİMT

Andreas Helmersen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 2-1 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODO GLİMT

Patrick Berg rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NAPOLİ

Scott McTominay, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETLİ ŞUT | NAPOLİ

Napoli için Matteo Politano şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

ASİST | NAPOLİ

Kevin De Bruyne, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

GOL | NAPOLİ

GOL! Scott McTominay takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NAPOLİ

Kevin De Bruyne rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

OFSAYT | NAPOLİ

Rasmus Hojlund rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

ASİST | BODO GLİMT

Golün asistini yapan isim Sondre Fet.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

GOL | BODO GLİMT

GOL! Jens Hauge skora dengeyi getiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

İSABETLİ ŞUT | NAPOLİ

Noa Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NAPOLİ

Rasmus Hojlund ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NAPOLİ

Scott McTominay altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

KORNER | NAPOLİ

Kevin De Bruyne ile Napoli takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NAPOLİ

Ceza sahası içinde topla buluşan Scott McTominay, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

KORNER | BODO GLİMT

Bodo Glimt takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

İSABETLİ ŞUT | NAPOLİ

Napoli için Giovanni Di Lorenzo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

İSABETLİ ŞUT | NAPOLİ

Noa Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NAPOLİ

Scott McTominay, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

ASİST | NAPOLİ

Golün asistini yapan isim Leonardo Spinazzola.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

GOL | NAPOLİ

GOL! Matteo Politano Napoli takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Napoli - Bodo Glimt maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 20 Ekim 2026

BODO GLİMT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 1
Bodo Glimt, Borussia Dortmund ile 14 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi kapsamında Aspmyra stadyumunda oynanacak.

13:00 - 20 Ekim 2026

VİLLARREAL - NAPOLİ MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 2
Villarreal, Şampiyonlar Ligi’nde Napoli ile karşılaşıyor. İki takım da son maçlarda dalgalı bir form grafiği sergiliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 20 Ekim 2026

(ÖZET) BODO GLİMT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 3
Bodo Glimt, zorlu geçen maçı Fredrik Sjövold'un 52. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak Borussia Dortmund'u evinde mağlup etti.

09:00 - 20 Ekim 2026

(ÖZET) VİLLARREAL - NAPOLİ MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 4
Villarreal, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Tani Oluwaseyi ve Santiago Mourino'nun golleri, maçı belirledi.

05:00 - 20 Ekim 2026

NAPOLİ - BODO GLİMT MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 5
Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile karşılaşacak. Takımların son durumu ve eksik oyuncularla ilgili detayları inceleyelim. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

05:00 - 20 Ekim 2026

KADERİ 2 MAÇA BAĞLI! İŞTE MONTELLA'NIN YENİ ADRESİ

(Özet) Napoli - Bodo Glimt Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 6
Napoli’de alınan sonuçlar, Massimiliano Allegri’nin geleceğini tartışmaya açtı. İtalyan ekibinde deneyimli teknik adam için kritik iki maç öne çıkarken, olası ayrılık senaryosunda gündeme gelen isimler dikkat çekti. A Milli Takım’dan ayrılan Vincenzo Montella da adaylar arasında gösterildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü! "Galatasaray'dan tokat"Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü! "Galatasaray'dan tokat"
'Şimdiden söyleyeyim' diyerek duyurdu! Nihat Kahveci canlı yayında derbi favorisini açıkladı'Şimdiden söyleyeyim' diyerek duyurdu! Nihat Kahveci canlı yayında derbi favorisini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
napoli Bodo/Glimt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.