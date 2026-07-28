CANLI | NK CM Celje - Egnatia maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Temmuz 2026
28 Temmuz 2026'da Stadion Z'dezele'de gerçekleşecek NK CM Celje - Egnatia maçı, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Hakem Joey Kooij'un yöneteceği bu karşılaşma, takımların ligdeki hedeflerini belirlemede kritik bir öneme sahip.
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