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CANLI | NK CM Celje - Egnatia maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Temmuz 2026
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CANLI | NK CM Celje - Egnatia maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Temmuz 2026

28 Temmuz 2026'da Stadion Z'dezele'de gerçekleşecek NK CM Celje - Egnatia maçı, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Hakem Joey Kooij'un yöneteceği bu karşılaşma, takımların ligdeki hedeflerini belirlemede kritik bir öneme sahip.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Stadyum Stadion Z'dezele
Hakem Joey Kooij
NK CM Celje NK CM Celje
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Egnatia Egnatia

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