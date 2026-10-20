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CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı
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CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Paris Saint-Germain ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği kritik maçta yaşanan tüm önemli anlar, goller ve maçın öne çıkan gelişmeleri canlı anlatımla haberimizde.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Parc des Princes
Hakem Michael Oliver
Paris St Germain Paris St Germain
0
17'
0
Barcelona Barcelona
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17. Dakika

SARI KART | BARCELONA

Barcelona takımında Joao Cancelo, sarı kart görüyor.

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14. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BARCELONA

Barcelona takımı Dani Olmo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dani Olmo tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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12. Dakika

OFSAYT | PARİS ST GERMAİN

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Desire Doue

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7. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BARCELONA

Pau Cubarsi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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7. Dakika

KORNER | BARCELONA

Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

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7. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BARCELONA

Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Pedri

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5. Dakika

İSABETLİ ŞUT | PARİS ST GERMAİN

Desire Doue tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

İSABETLİ ŞUT | PARİS ST GERMAİN

Ousmane Dembele tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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3. Dakika

KORNER | PARİS ST GERMAİN

Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.

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2. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PARİS ST GERMAİN

Khvicha Kvaratskhelia, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Paris St Germain - Barcelona maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

İLK 11'LER

PSG: Safonov, L. Hernandez, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Espart, Pedri, Bernal, Gordon, Olmo, Yamal, Raphinha

Maç önü

İŞTE İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ!

Paris St Germain kadrosunda Senny Mayulu (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alessandro Longoni (Sakat) ve Nuno Mendes (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Barcelona kadrosunda Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Frenkie de Jong (Sakat - Diz Sakatlığı), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi), Gabriel Jesus (Şüpheli), Jules Kounde (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Eric Garcia (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Gerard Martin (Şüpheli) yer almıyor.

CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı 1

Maç önü

PSG - BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Parc des Princes'te oynanacak mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak. PSG – Barcelona maçı TRT’nin dijital yayın platformu Tabii Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Maç önü

BARCELONA'DAN GALATASARAY İTİRAFI GELDİ! "HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı 2
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, zorlu İstanbul deplasmanına dair samimi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, farklı skora rağmen mücadelenin son derece zor geçtiğini vurguladı.

Maç önü

PSG'DEN MANCHESTER CİTY'YE BÜYÜK DARBE! DEV MAÇTA 4-2'LİK ZAFER

CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı 3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede PSG, deplasmanda Manchester City'yi 4-2 mağlup ederek gecenin dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Maç önü

BARCELONA RAKİP TANIMIYOR! LA LİGA TARİHİNE GEÇTİLER

CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı 4
Barcelona, Real Betis deplasmanında aldığı farklı galibiyetle yalnızca üç puanı hanesine yazdırmadı, La Liga tarihine de geçti. Katalan ekibi rekor kırarken gözler şimdiden El Clasico'ya döndü.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede Katalan ekibi, rakibini 5-2 mağlup ederek üç puana uzandı.

Maç önü

PARİS ST GERMAİN - BARCELONA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı 5
Paris St Germain ve Barcelona, güçlü rekabetin sürdüğü bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 2. sırada.

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 1. sırada.

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