CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı

Maç önü

PARİS ST GERMAİN - BARCELONA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Paris St Germain ve Barcelona, güçlü rekabetin sürdüğü bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 2. sırada.

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 1. sırada.