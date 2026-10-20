CANLI | Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
17. Dakika
Barcelona takımında Joao Cancelo, sarı kart görüyor.
14. Dakika
Barcelona takımı Dani Olmo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dani Olmo tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
12. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Desire Doue
7. Dakika
Pau Cubarsi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
7. Dakika
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
7. Dakika
Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Pedri
5. Dakika
Desire Doue tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
5. Dakika
Ousmane Dembele tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
3. Dakika
Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.
2. Dakika
Khvicha Kvaratskhelia, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
20:59
Paris St Germain - Barcelona maçının kadroları açıklandı.
Maç önü
PSG: Safonov, L. Hernandez, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Doue
Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Espart, Pedri, Bernal, Gordon, Olmo, Yamal, Raphinha
Maç önü
Paris St Germain kadrosunda Senny Mayulu (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alessandro Longoni (Sakat) ve Nuno Mendes (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Barcelona kadrosunda Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Frenkie de Jong (Sakat - Diz Sakatlığı), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi), Gabriel Jesus (Şüpheli), Jules Kounde (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Eric Garcia (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Gerard Martin (Şüpheli) yer almıyor.
Maç önü
Parc des Princes'te oynanacak mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak. PSG – Barcelona maçı TRT’nin dijital yayın platformu Tabii Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.
Maç önü
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, zorlu İstanbul deplasmanına dair samimi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, farklı skora rağmen mücadelenin son derece zor geçtiğini vurguladı.
Maç önü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede PSG, deplasmanda Manchester City'yi 4-2 mağlup ederek gecenin dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.
Maç önü
Barcelona, Real Betis deplasmanında aldığı farklı galibiyetle yalnızca üç puanı hanesine yazdırmadı, La Liga tarihine de geçti. Katalan ekibi rekor kırarken gözler şimdiden El Clasico'ya döndü.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede Katalan ekibi, rakibini 5-2 mağlup ederek üç puana uzandı.
Maç önü
Paris St Germain ve Barcelona, güçlü rekabetin sürdüğü bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 10 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 2. sırada.
Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 22 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 27 puanla 1. sırada.
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