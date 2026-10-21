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(Özet) Real Betis - Feyenoord Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Real Betis - Feyenoord Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Real Betis, Isco'nun penaltı golüyle Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç, heyecanlı anlara sahne oldu.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Sevilla Olimpiyat Stadyumu
Hakem Simone Sozza
Real Betis Real Betis
1
MS
0
Feyenoord Feyenoord
59' Isco
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Real Betis: 1 - Feyenoord: 0

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL BETİS

Bu dakikada Real Betis takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Nelson Deossa

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90. Dakika

KORNER | REAL BETİS

Giovani Lo Celso ile Real Betis takımı köşe vuruşu kullanacak.

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90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FEYENOORD

Feyenoord takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oussama Targhalline çıkıyor ve yerine Tobias Elshout oyuna giriyor.

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88. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Real Betis için Abde Ezzalzouli şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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86. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FEYENOORD

Sem Steijn, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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86. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FEYENOORD

Ceza sahası içinde topla buluşan Javi Lopez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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87. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FEYENOORD

Gaoussou Diarra, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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86. Dakika

SARI KART | REAL BETİS

Real Betis takımında Rodrigo Riquelme, sarı kart görüyor.

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85. Dakika

KORNER | REAL BETİS

Real Betis takımı korner kullanacak.

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85. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL BETİS

Nelson Deossa rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FEYENOORD

Feyenoord takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luciano Valente çıkıyor ve yerine Sem Steijn oyuna giriyor.

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82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL BETİS

Real Betis takımında oyuncu değişikliği; Hector Bellerin oyundan çıkarken Angel Ortiz oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL BETİS

Marc Roca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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82. Dakika

KORNER | REAL BETİS

Giovani Lo Celso ile Real Betis takımı köşe vuruşu kullanacak.

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80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FEYENOORD

Feyenoord takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jerry St. Juste çıkıyor ve yerine Tsuyoshi Watanabe oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL BETİS

Real Betis takımında oyuncu değişikliği; Isco oyundan çıkarken Giovani Lo Celso oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL BETİS

Real Betis takımında oyuncu değişikliği; Troy Parrott oyundan çıkarken Nelson Deossa oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | FEYENOORD

Feyenoord takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Charles Vanhoutte çıkıyor ve yerine Gaoussou Diarra oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Real Betis için Marc Bartra şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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77. Dakika

KORNER | FEYENOORD

Feyenoord takımı korner kullanacak.

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76. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FEYENOORD

Ceza sahası içinde topla buluşan Givairo Read, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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73. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FEYENOORD

Javi Lopez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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74. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Rodrigo Riquelme tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

KORNER | FEYENOORD

Feyenoord takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OFSAYT | REAL BETİS

Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan Troy Parrott için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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67. Dakika

OFSAYT | REAL BETİS

Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Rodrigo Riquelme topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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63. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL BETİS

Bu dakikada Real Betis takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Abde Ezzalzouli

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL BETİS

Real Betis takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Antony çıkıyor ve yerine Rodrigo Riquelme oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL BETİS

Real Betis takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pablo Fornals çıkıyor ve yerine Dani Ceballos oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL BETİS

Real Betis takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pablo Fornals çıkıyor ve yerine Alvaro Fidalgo oyuna giriyor.

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59. Dakika

PENALTI GOLÜ | REAL BETİS

GOL! Isco penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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58. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL BETİS

Abde Ezzalzouli önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Abde Ezzalzouli tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FEYENOORD

Feyenoord takımı Gjivai Zechiel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Gjivai Zechiel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Pablo Fornals tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

SARI KART | FEYENOORD

Feyenoord takımında Charles Vanhoutte, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL BETİS

Abde Ezzalzouli, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

KORNER | FEYENOORD

Feyenoord takımı korner kullanacak.

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46. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FEYENOORD

Anis Hadj Moussa tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FEYENOORD

Bu dakikada Feyenoord takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Oussama Targhalline

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45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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43. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | FEYENOORD

Feyenoord takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Gjivai Zechiel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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41. Dakika

KORNER | FEYENOORD

Feyenoord, Charles Vanhoutte ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FEYENOORD

Feyenoord takımından Anis Hadj Moussa çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

İSABETLİ ŞUT | FEYENOORD

Feyenoord için Anis Hadj Moussa şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL BETİS

Real Betis takımı Abde Ezzalzouli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Abde Ezzalzouli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

33. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Marc Bartra tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

OFSAYT | FEYENOORD

Rakip yarı alanın ortalarında Nacho Ferri topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL BETİS

Antony, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Isco tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Troy Parrott tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL BETİS

Ceza sahası içinde topla buluşan Abde Ezzalzouli, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

KORNER | REAL BETİS

Real Betis, Isco ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL BETİS

Isco rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | FEYENOORD

Bu dakikada Feyenoord takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Anis Hadj Moussa

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL BETİS

Ceza sahası içinde topla buluşan Troy Parrott, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL BETİS

Real Betis takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Marc Bartra tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

SARI KART | FEYENOORD

Feyenoord takımında Mika Marmol, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Real Betis için Antony şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL BETİS

Real Betis için Abde Ezzalzouli şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Real Betis - Feyenoord maçının kadroları açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Feyenoord Real Betis
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