(Özet) Real Betis - Feyenoord Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Real Betis: 1 - Feyenoord: 0
90. Dakika
Bu dakikada Real Betis takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Nelson Deossa
90. Dakika
Giovani Lo Celso ile Real Betis takımı köşe vuruşu kullanacak.
90. Dakika
Feyenoord takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oussama Targhalline çıkıyor ve yerine Tobias Elshout oyuna giriyor.
88. Dakika
Real Betis için Abde Ezzalzouli şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
86. Dakika
Sem Steijn, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
86. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Javi Lopez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
87. Dakika
Gaoussou Diarra, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
86. Dakika
Real Betis takımında Rodrigo Riquelme, sarı kart görüyor.
85. Dakika
Real Betis takımı korner kullanacak.
85. Dakika
Nelson Deossa rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
82. Dakika
Feyenoord takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luciano Valente çıkıyor ve yerine Sem Steijn oyuna giriyor.
82. Dakika
Real Betis takımında oyuncu değişikliği; Hector Bellerin oyundan çıkarken Angel Ortiz oyuna giren isim.
82. Dakika
Marc Roca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
82. Dakika
Giovani Lo Celso ile Real Betis takımı köşe vuruşu kullanacak.
80. Dakika
Feyenoord takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jerry St. Juste çıkıyor ve yerine Tsuyoshi Watanabe oyuna giriyor.
80. Dakika
Real Betis takımında oyuncu değişikliği; Isco oyundan çıkarken Giovani Lo Celso oyuna giren isim.
80. Dakika
Real Betis takımında oyuncu değişikliği; Troy Parrott oyundan çıkarken Nelson Deossa oyuna giren isim.
79. Dakika
Feyenoord takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Charles Vanhoutte çıkıyor ve yerine Gaoussou Diarra oyuna giriyor.
78. Dakika
Real Betis için Marc Bartra şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
77. Dakika
Feyenoord takımı korner kullanacak.
76. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Givairo Read, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
73. Dakika
Javi Lopez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
74. Dakika
Rodrigo Riquelme tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
73. Dakika
Feyenoord takımı korner kullanacak.
69. Dakika
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan Troy Parrott için ofsayt bayrağı kalkıyor.
67. Dakika
Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Rodrigo Riquelme topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
63. Dakika
Bu dakikada Real Betis takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Abde Ezzalzouli
64. Dakika
Real Betis takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Antony çıkıyor ve yerine Rodrigo Riquelme oyuna giriyor.
63. Dakika
Real Betis takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pablo Fornals çıkıyor ve yerine Dani Ceballos oyuna giriyor.
63. Dakika
Real Betis takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pablo Fornals çıkıyor ve yerine Alvaro Fidalgo oyuna giriyor.
59. Dakika
GOL! Isco penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
58. Dakika
Abde Ezzalzouli önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Abde Ezzalzouli tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
54. Dakika
Feyenoord takımı Gjivai Zechiel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Gjivai Zechiel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
53. Dakika
Pablo Fornals tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
53. Dakika
Feyenoord takımında Charles Vanhoutte, sarı kart görüyor.
49. Dakika
Abde Ezzalzouli, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
48. Dakika
Feyenoord takımı korner kullanacak.
46. Dakika
Anis Hadj Moussa tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Bu dakikada Feyenoord takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Oussama Targhalline
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
43. Dakika
Feyenoord takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Gjivai Zechiel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
41. Dakika
Feyenoord, Charles Vanhoutte ile köşe vuruşu kullanıyor.
40. Dakika
Feyenoord takımından Anis Hadj Moussa çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
36. Dakika
Feyenoord için Anis Hadj Moussa şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
35. Dakika
Real Betis takımı Abde Ezzalzouli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Abde Ezzalzouli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
33. Dakika
Marc Bartra tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
30. Dakika
Rakip yarı alanın ortalarında Nacho Ferri topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
24. Dakika
Antony, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
29. Dakika
Isco tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
29. Dakika
Troy Parrott tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
29. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Abde Ezzalzouli, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
28. Dakika
Real Betis, Isco ile köşe vuruşu kullanıyor.
27. Dakika
Isco rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
27. Dakika
Bu dakikada Feyenoord takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Anis Hadj Moussa
27. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Troy Parrott, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
26. Dakika
Real Betis takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Marc Bartra tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
15. Dakika
Feyenoord takımında Mika Marmol, sarı kart görüyor.
10. Dakika
Real Betis için Antony şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
6. Dakika
Real Betis için Abde Ezzalzouli şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
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