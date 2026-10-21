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(Özet) Real Madrid - RB Leipzig Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Real Madrid - RB Leipzig Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Real Madrid, RB Leipzig'i 4-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti. Bernardo Silva ve Kylian Mbappe, öne çıkan isimler oldu.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Santiago Bernabéu
Hakem Istvan Kovacs
Real Madrid Real Madrid
4
MS
1
RB Leipzig RB Leipzig
44' Bernardo Silva52' Arda Güler83' Kylian Mbappe87' Yan Diomande85' Tidiam Gomis
Canlı Maç Anlatımı icon

89. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL MADRİD

Carlos Espi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Carlos Espi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL MADRİD

Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kylian Mbappe çıkıyor ve yerine Carlos Espi oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL MADRİD

Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jude Bellingham çıkıyor ve yerine Endrick oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

ASİST | REAL MADRİD

Golün asistini yapan isim Brahim Diaz.

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87. Dakika

GOL | REAL MADRİD

GOL! Yan Diomande, Real Madrid adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 4-1

Canlı Maç Anlatımı icon

86. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | RB LEİPZİG

Ceza sahası içinde topla buluşan Ridle Baku, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | RB LEİPZİG

Ceza sahası içinde topla buluşan Romulo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

85. Dakika

ASİST | RB LEİPZİG

Golün asistini yapan isim Christoph Baumgartner.

Canlı Maç Anlatımı icon

85. Dakika

GOL | RB LEİPZİG

GOL! Tidiam Gomis tabelayı 3 - 1 olarak değiştiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

ASİST | REAL MADRİD

Golün asistini yapan isim Yan Diomande.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

GOL | REAL MADRİD

GOL! Kylian Mbappe topu ağlara gönderiyor!

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL MADRİD

Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Arda Güler çıkıyor ve yerine Brahim Diaz oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | RB LEİPZİG

RB Leipzig takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Christopher Nkunku çıkıyor ve yerine Christoph Baumgartner oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

OFSAYT | REAL MADRİD

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Marc Cucurella

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

İSABETLİ ŞUT | RB LEİPZİG

Max Finkgrafe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL MADRİD

Federico Valverde rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

KORNER | REAL MADRİD

Arda Güler ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | RB LEİPZİG

RB Leipzig takımında oyuncu değişikliği; Antonio Nusa oyundan çıkarken Tidiam Gomis oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | RB LEİPZİG

RB Leipzig takımında oyuncu değişikliği; David Raum oyundan çıkarken Max Finkgrafe oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL MADRİD

Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Alvaro Carreras oyundan çıkarken Marc Cucurella oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | REAL MADRİD

Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Vinicius Junior oyundan çıkarken Yan Diomande oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

SARI KART | RB LEİPZİG

RB Leipzig takımında Rocco Reitz, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | RB LEİPZİG

Antonio Nusa rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

SARI KART | REAL MADRİD

Real Madrid takımında Alvaro Carreras, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL MADRİD

Real Madrid için Eduardo Camavinga şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL MADRİD

Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Jude Bellingham

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | REAL MADRİD

Ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius Junior, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | RB LEİPZİG

RB Leipzig takımında oyuncu değişikliği; Neil El Aynaoui oyundan çıkarken Andrija Maksimovic oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | RB LEİPZİG

RB Leipzig takımında oyuncu değişikliği; Brajan Gruda oyundan çıkarken Rocco Reitz oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

KORNER | REAL MADRİD

Arda Güler ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL MADRİD

Real Madrid için Arda Güler şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | RB LEİPZİG

Romulo penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL MADRİD

Kylian Mbappe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

ASİST | REAL MADRİD

Kylian Mbappe, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

GOL | REAL MADRİD

GOL! Kylian Mbappe ile Real Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

OFSAYT | RB LEİPZİG

Christopher Nkunku ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

KORNER | REAL MADRİD

Arda Güler ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL MADRİD

Federico Valverde tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | REAL MADRİD

Real Madrid, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL MADRİD

Vinicius Junior tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL MADRİD

Arda Güler tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

GOL | REAL MADRİD

GOL! Bernardo Silva Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

İSABETLİ ŞUT | RB LEİPZİG

Christopher Nkunku tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL MADRİD

Jude Bellingham önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jude Bellingham tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

33. Dakika

İSABETLİ ŞUT | RB LEİPZİG

RB Leipzig için Romulo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | RB LEİPZİG

Bu dakikada RB Leipzig takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Antonio Nusa

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

KORNER | REAL MADRİD

Real Madrid takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

İSABETLİ ŞUT | REAL MADRİD

Real Madrid için Vinicius Junior şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

KORNER | RB LEİPZİG

David Raum ile RB Leipzig takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

İSABETLİ ŞUT | RB LEİPZİG

RB Leipzig için Romulo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

OFSAYT | REAL MADRİD

Ceza sahası içinde sol çaprazda bulunan Bernardo Silva için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | REAL MADRİD

Real Madrid takımı Kylian Mbappe ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Kylian Mbappe tarafından çekilen şut auta gidiyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

İSABETLİ ŞUT | RB LEİPZİG

RB Leipzig için Ridle Baku şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

OFSAYT | REAL MADRİD

Kylian Mbappe ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

KORNER | REAL MADRİD

Real Madrid takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

OFSAYT | RB LEİPZİG

Ceza sahası sağ yan çizgisinde Ridle Baku için ofsayt bayrağı kalkıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Real Madrid - RB Leipzig maçının kadroları açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid
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