(Özet) Real Madrid - RB Leipzig Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
89. Dakika
Carlos Espi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Carlos Espi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
88. Dakika
Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kylian Mbappe çıkıyor ve yerine Carlos Espi oyuna giriyor.
88. Dakika
Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jude Bellingham çıkıyor ve yerine Endrick oyuna giriyor.
87. Dakika
Golün asistini yapan isim Brahim Diaz.
87. Dakika
GOL! Yan Diomande, Real Madrid adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 4-1
86. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Ridle Baku, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
79. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Romulo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
85. Dakika
Golün asistini yapan isim Christoph Baumgartner.
85. Dakika
GOL! Tidiam Gomis tabelayı 3 - 1 olarak değiştiriyor.
83. Dakika
Golün asistini yapan isim Yan Diomande.
83. Dakika
GOL! Kylian Mbappe topu ağlara gönderiyor!
78. Dakika
Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Arda Güler çıkıyor ve yerine Brahim Diaz oyuna giriyor.
78. Dakika
RB Leipzig takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Christopher Nkunku çıkıyor ve yerine Christoph Baumgartner oyuna giriyor.
77. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Marc Cucurella
75. Dakika
Max Finkgrafe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
73. Dakika
Federico Valverde rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
73. Dakika
Arda Güler ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
73. Dakika
RB Leipzig takımında oyuncu değişikliği; Antonio Nusa oyundan çıkarken Tidiam Gomis oyuna giren isim.
73. Dakika
RB Leipzig takımında oyuncu değişikliği; David Raum oyundan çıkarken Max Finkgrafe oyuna giren isim.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
70. Dakika
Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Alvaro Carreras oyundan çıkarken Marc Cucurella oyuna giren isim.
70. Dakika
Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Vinicius Junior oyundan çıkarken Yan Diomande oyuna giren isim.
70. Dakika
RB Leipzig takımında Rocco Reitz, sarı kart görüyor.
68. Dakika
Antonio Nusa rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
68. Dakika
Real Madrid takımında Alvaro Carreras, sarı kart görüyor.
67. Dakika
Real Madrid için Eduardo Camavinga şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
67. Dakika
Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Jude Bellingham
63. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius Junior, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
64. Dakika
RB Leipzig takımında oyuncu değişikliği; Neil El Aynaoui oyundan çıkarken Andrija Maksimovic oyuna giren isim.
63. Dakika
RB Leipzig takımında oyuncu değişikliği; Brajan Gruda oyundan çıkarken Rocco Reitz oyuna giren isim.
62. Dakika
Arda Güler ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
58. Dakika
Real Madrid için Arda Güler şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
57. Dakika
Romulo penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
55. Dakika
Kylian Mbappe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
52. Dakika
Kylian Mbappe, gol pasını veren isim.
52. Dakika
GOL! Kylian Mbappe ile Real Madrid farkı 2'ye çıkarıyor.
50. Dakika
Christopher Nkunku ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
48. Dakika
Arda Güler ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
47. Dakika
Federico Valverde tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Real Madrid, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.
45. Dakika
Vinicius Junior tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
43. Dakika
Arda Güler tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
44. Dakika
GOL! Bernardo Silva Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
41. Dakika
Christopher Nkunku tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
39. Dakika
Jude Bellingham önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jude Bellingham tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
33. Dakika
RB Leipzig için Romulo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
32. Dakika
Bu dakikada RB Leipzig takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Antonio Nusa
31. Dakika
Real Madrid takımı korner kullanacak.
29. Dakika
Real Madrid için Vinicius Junior şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
29. Dakika
David Raum ile RB Leipzig takımı köşe vuruşu kullanacak.
28. Dakika
RB Leipzig için Romulo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
26. Dakika
Ceza sahası içinde sol çaprazda bulunan Bernardo Silva için ofsayt bayrağı kalkıyor.
20. Dakika
Real Madrid takımı Kylian Mbappe ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Kylian Mbappe tarafından çekilen şut auta gidiyor.
20. Dakika
RB Leipzig için Ridle Baku şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
18. Dakika
Kylian Mbappe ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
11. Dakika
Real Madrid takımı korner kullanacak.
7. Dakika
Ceza sahası sağ yan çizgisinde Ridle Baku için ofsayt bayrağı kalkıyor
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Real Madrid - RB Leipzig maçının kadroları açıklandı.
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