(Özet) Roma - Slovan Bratislava Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Devyne Rensch
90. Dakika
Roma takımı Daniele Ghilardi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Daniele Ghilardi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
87. Dakika
Roma takımı Daniele Ghilardi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniele Ghilardi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
87. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Santiago Castro
87. Dakika
Niccolo Pisilli ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak.
86. Dakika
Roma için Rodrigo Mora şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
83. Dakika
Santiago Castro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
83. Dakika
Roma takımı korner kullanacak.
81. Dakika
Matias Soule rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
82. Dakika
Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Sandro Cruz oyundan çıkarken Kevin Wimmer oyuna giren isim.
79. Dakika
Nahuel Molina önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Nahuel Molina tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
76. Dakika
Santiago Castro, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
77. Dakika
Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Marten De Roon çıkıyor ve yerine Gianluca Mancini oyuna giriyor.
77. Dakika
Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Hermoso çıkıyor ve yerine Konstantinos Koulierakis oyuna giriyor.
75. Dakika
Slovan Bratislava takımında Cristian Martinez hakem Sandro Scharer tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
71. Dakika
Devyne Rensch, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
70. Dakika
Roma için Daniele Ghilardi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
70. Dakika
Roma takımı korner kullanacak.
69. Dakika
Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Rahim Ibrahim oyundan çıkarken Alen Mustafic oyuna giren isim.
69. Dakika
Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Artur Gajdos oyundan çıkarken Cristian Martinez oyuna giren isim.
69. Dakika
Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Suleiman Camara oyundan çıkarken Alexej Maros oyuna giren isim.
66. Dakika
Slovan Bratislava takımında Suleiman Camara, sarı kart görüyor.
63. Dakika
Roma için Leonardo Balerdi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
63. Dakika
Matias Soule ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak.
61. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Santiago Castro, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
59. Dakika
Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wesley çıkıyor ve yerine Devyne Rensch oyuna giriyor.
59. Dakika
Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Donyell Malen çıkıyor ve yerine Santiago Castro oyuna giriyor.
58. Dakika
GOL! Donyell Malen penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
56. Dakika
Matias Soule rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
56. Dakika
Roma, Niccolo Pisilli ile köşe vuruşu kullanıyor.
55. Dakika
Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Tigran Barseghyan oyundan çıkarken Alasana Yirajang oyuna giren isim.
52. Dakika
Donyell Malen, gol pasını veren isim.
49. Dakika
Wesley ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
53. Dakika
GOL! Niccolo Pisilli topu ağlara gönderiyor!
51. Dakika
Roma takımında oyuncu değişikliği; Lorenzo Pellegrini oyundan çıkarken Matias Soule oyuna giren isim.
51. Dakika
Bu dakikada Roma takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Donyell Malen
51. Dakika
Niccolo Pisilli ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak.
48. Dakika
Roma için Donyell Malen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
47. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Tigran Barseghyan
47. Dakika
Tigran Barseghyan ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
39. Dakika
Roma için Donyell Malen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
38. Dakika
Lorenzo Pellegrini ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak.
39. Dakika
GOL! Nahuel Molina ile Roma farkı 2'ye çıkarıyor.
37. Dakika
Peter Pokorny altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
35. Dakika
Donyell Malen rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.
32. Dakika
Roma takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Nahuel Molina tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
29. Dakika
Lorenzo Pellegrini tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
21. Dakika
Daniele Ghilardi, gol pasını veren isim.
21. Dakika
GOL! Mario Hermoso takımını öne geçiren golü atıyor.
20. Dakika
Slovan Bratislava takımında Tigran Barseghyan, sarı kart görüyor.
16. Dakika
Lorenzo Pellegrini altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
13. Dakika
Slovan Bratislava takımı korner kullanacak.
10. Dakika
Niccolo Pisilli önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Niccolo Pisilli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
10. Dakika
Roma takımı Lorenzo Pellegrini ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lorenzo Pellegrini tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
9. Dakika
Donyell Malen ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
9. Dakika
Roma takımı korner kullanacak.
8. Dakika
Roma takımı Niccolo Pisilli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Niccolo Pisilli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
8. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Donyell Malen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Roma - Slovan Bratislava maçının kadroları açıklandı.
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