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(Özet) Roma - Slovan Bratislava Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Roma - Slovan Bratislava Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Roma, Slovan Bratislava'yı 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı. Donyell Malen penaltı ile skoru belirledi.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluştabii Spor
StadyumOlimpico
HakemSandro Scharer
Roma Roma
4
MS
0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava
21' Mario Hermoso39' Nahuel Molina52' Niccolo Pisilli58' Donyell Malen
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

OFSAYT | ROMA

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Devyne Rensch

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ROMA

Roma takımı Daniele Ghilardi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Daniele Ghilardi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Roma takımı Daniele Ghilardi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniele Ghilardi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

OFSAYT | ROMA

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Santiago Castro

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

KORNER | ROMA

Niccolo Pisilli ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

86. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ROMA

Roma için Rodrigo Mora şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Santiago Castro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

KORNER | ROMA

Roma takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ROMA

Matias Soule rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Sandro Cruz oyundan çıkarken Kevin Wimmer oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Nahuel Molina önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Nahuel Molina tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ROMA

Santiago Castro, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ROMA

Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Marten De Roon çıkıyor ve yerine Gianluca Mancini oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ROMA

Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Hermoso çıkıyor ve yerine Konstantinos Koulierakis oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

SARI KART | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımında Cristian Martinez hakem Sandro Scharer tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Devyne Rensch, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ROMA

Roma için Daniele Ghilardi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

KORNER | ROMA

Roma takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Rahim Ibrahim oyundan çıkarken Alen Mustafic oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Artur Gajdos oyundan çıkarken Cristian Martinez oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Suleiman Camara oyundan çıkarken Alexej Maros oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

SARI KART | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımında Suleiman Camara, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ROMA

Roma için Leonardo Balerdi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

KORNER | ROMA

Matias Soule ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Ceza sahası içinde topla buluşan Santiago Castro, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ROMA

Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wesley çıkıyor ve yerine Devyne Rensch oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ROMA

Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Donyell Malen çıkıyor ve yerine Santiago Castro oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

PENALTI GOLÜ | ROMA

GOL! Donyell Malen penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ROMA

Matias Soule rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

KORNER | ROMA

Roma, Niccolo Pisilli ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği; Tigran Barseghyan oyundan çıkarken Alasana Yirajang oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

ASİST | ROMA

Donyell Malen, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ROMA

Wesley ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

GOL | ROMA

GOL! Niccolo Pisilli topu ağlara gönderiyor!

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ROMA

Roma takımında oyuncu değişikliği; Lorenzo Pellegrini oyundan çıkarken Matias Soule oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Bu dakikada Roma takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Donyell Malen

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

KORNER | ROMA

Niccolo Pisilli ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ROMA

Roma için Donyell Malen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

OFSAYT | SLOVAN BRATİSLAVA

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Tigran Barseghyan

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

OFSAYT | SLOVAN BRATİSLAVA

Tigran Barseghyan ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ROMA

Roma için Donyell Malen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

KORNER | ROMA

Lorenzo Pellegrini ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

GOL | ROMA

GOL! Nahuel Molina ile Roma farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SLOVAN BRATİSLAVA

Peter Pokorny altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

OFSAYT | ROMA

Donyell Malen rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Roma takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Nahuel Molina tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ROMA

Lorenzo Pellegrini tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

ASİST | ROMA

Daniele Ghilardi, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

GOL | ROMA

GOL! Mario Hermoso takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

SARI KART | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımında Tigran Barseghyan, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

16. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Lorenzo Pellegrini altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

KORNER | SLOVAN BRATİSLAVA

Slovan Bratislava takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ROMA

Niccolo Pisilli önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Niccolo Pisilli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ROMA

Roma takımı Lorenzo Pellegrini ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lorenzo Pellegrini tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

OFSAYT | ROMA

Donyell Malen ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

KORNER | ROMA

Roma takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

8. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ROMA

Roma takımı Niccolo Pisilli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Niccolo Pisilli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

8. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ROMA

Ceza sahası içinde topla buluşan Donyell Malen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Roma - Slovan Bratislava maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 20 Ekim 2026

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Anahtar Kelimeler:
AS Roma
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