(Özet) Sabah - Borussia Dortmund Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Fabio Silva oyundan çıkarken Ethan Nwaneri oyuna giren isim.
89. Dakika
Sabah takımında Akim Zedadka, sarı kart görüyor.
88. Dakika
Sabah takımı korner kullanacak.
87. Dakika
Orphe Mbina rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
85. Dakika
Steve Solvet altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
82. Dakika
Fabio Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
81. Dakika
Nico Schlotterbeck altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
81. Dakika
Sabah takımında oyuncu değişikliği; Umarali Rakhmonaliev oyundan çıkarken Abdulla Xaybulayev oyuna giren isim.
81. Dakika
Sabah takımında oyuncu değişikliği; Joy-Lance Mickels oyundan çıkarken Christian Nwachukwu oyuna giren isim.
81. Dakika
Joey Veerman ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
80. Dakika
Marcel Sabitzer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
79. Dakika
Veljko Simic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
77. Dakika
Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Daniel Svensson oyundan çıkarken Maximilian Beier oyuna giren isim.
75. Dakika
Orphe Mbina altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
73. Dakika
Borussia Dortmund takımı Fabio Silva ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Fabio Silva tarafından çekilen şut auta gidiyor.
71. Dakika
Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Carney Chukwuemeka oyundan çıkarken Marcel Sabitzer oyuna giren isim.
72. Dakika
Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Ramy Bensebaini oyundan çıkarken Joane Gadou oyuna giren isim.
71. Dakika
Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Felix Nmecha oyundan çıkarken Jobe Bellingham oyuna giren isim.
70. Dakika
Serhou Guirassy altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
66. Dakika
Orphe Mbina ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
66. Dakika
Bu dakikada Sabah takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Veljko Simic
65. Dakika
Sabah takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kaheem Parris çıkıyor ve yerine Orphe Mbina oyuna giriyor.
65. Dakika
Sabah takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Du Queiroz çıkıyor ve yerine Aleksey Isaev oyuna giriyor.
65. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Nico Schlotterbeck, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
65. Dakika
Borussia Dortmund, Daniel Svensson ile köşe vuruşu kullanıyor.
63. Dakika
Joey Veerman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
62. Dakika
Joy-Lance Mickels tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
59. Dakika
Joy-Lance Mickels rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
59. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Fabio Silva
58. Dakika
Ramy Bensebaini, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
57. Dakika
Sabah takımında Aden McCarthy hakem Javier Rojas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
56. Dakika
Serhou Guirassy tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
55. Dakika
Borussia Dortmund takımı korner kullanacak.
53. Dakika
Golün asistini yapan isim Joey Veerman.
53. Dakika
GOL! Serhou Guirassy Borussia Dortmund takımını öne geçiren golü atıyor.
50. Dakika
Ramy Bensebaini, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
49. Dakika
Sabah takımında Ivan Lepinjica hakem Javier Rojas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
48. Dakika
Ofsayt. Joy-Lance Mickels sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
46. Dakika
Julian Ryerson önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Julian Ryerson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Sabah takımı korner kullanacak.
45. Dakika
Kaheem Parris tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
44. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Fabio Silva
43. Dakika
Ceza saha içinde topla buluşan Joy-Lance Mickels için ofsayt bayrağı kalkıyor.
42. Dakika
Sabah, Umarali Rakhmonaliev ile köşe vuruşu kullanıyor.
42. Dakika
Veljko Simic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
41. Dakika
Borussia Dortmund takımı korner kullanacak.
41. Dakika
Borussia Dortmund, Daniel Svensson ile köşe vuruşu kullanıyor.
39. Dakika
Golün asistini yapan isim Tymoteusz Puchacz.
39. Dakika
GOL! Steve Solvet skora dengeyi getiriyor.
37. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Serhou Guirassy, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
37. Dakika
Borussia Dortmund takımı korner kullanacak.
35. Dakika
Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Ramy Bensebaini tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
35. Dakika
Borussia Dortmund, Daniel Svensson ile köşe vuruşu kullanıyor.
30. Dakika
Joy-Lance Mickels rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
25. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Veljko Simic, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
27. Dakika
Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Felix Nmecha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
25. Dakika
Sabah takımı Umarali Rakhmonaliev ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Umarali Rakhmonaliev tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
24. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Serhou Guirassy, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
24. Dakika
Joey Veerman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
22. Dakika
Sabah takımında Steve Solvet hakem Javier Rojas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
19. Dakika
Akim Zedadka, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
19. Dakika
Sabah takımı korner kullanacak.
18. Dakika
Ivan Lepinjica, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
17. Dakika
Borussia Dortmund, Daniel Svensson ile köşe vuruşu kullanıyor.
10. Dakika
Borussia Dortmund için Felix Nmecha şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
10. Dakika
GOL! Serhou Guirassy takımını öne geçiren golü atıyor.
9. Dakika
Serhou Guirassy altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
7. Dakika
Rakip yarı alanın ortalarında Veljko Simic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
7. Dakika
Serhou Guirassy ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
6. Dakika
Borussia Dortmund için Fabio Silva şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
5. Dakika
Borussia Dortmund için Fabio Silva şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
3. Dakika
Borussia Dortmund takımı korner kullanacak.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
18:44
Sabah - Borussia Dortmund maçının kadroları açıklandı.
13:00 - 20 Ekim 2026
Bodo Glimt, Borussia Dortmund ile 14 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi kapsamında Aspmyra stadyumunda oynanacak.
09:00 - 20 Ekim 2026
Bodo Glimt, zorlu geçen maçı Fredrik Sjövold'un 52. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak Borussia Dortmund'u evinde mağlup etti.
05:00 - 20 Ekim 2026
Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Sabah ile Borussia Dortmund, 20 Ekim 2026'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda bir araya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
05:00 - 20 Ekim 2026
Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Sabah ile Borussia Dortmund, 20 Ekim 2026'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda bir araya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
Okuyucu Yorumları 0 yorum