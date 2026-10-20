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(Özet) Sabah - Borussia Dortmund Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Sabah - Borussia Dortmund Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Sabah ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği maçta, Serhou Guirassy öne geçirici golü atarken, Steve Solvet skoru dengeledi. Maçın sonucunda takımlar 1-1 berabere kaldı.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Bakü Olimpiyat Stadyumu
Hakem Javier Rojas
Sabah Sabah
1
MS
2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
10' Serhou Guirassy53' Serhou Guirassy39' Aden McCarthy
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Fabio Silva oyundan çıkarken Ethan Nwaneri oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

89. Dakika

SARI KART | SABAH

Sabah takımında Akim Zedadka, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

KORNER | SABAH

Sabah takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SABAH

Orphe Mbina rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

85. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SABAH

Steve Solvet altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Fabio Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Nico Schlotterbeck altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SABAH

Sabah takımında oyuncu değişikliği; Umarali Rakhmonaliev oyundan çıkarken Abdulla Xaybulayev oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SABAH

Sabah takımında oyuncu değişikliği; Joy-Lance Mickels oyundan çıkarken Christian Nwachukwu oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Joey Veerman ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Marcel Sabitzer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SABAH

Veljko Simic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Daniel Svensson oyundan çıkarken Maximilian Beier oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SABAH

Orphe Mbina altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımı Fabio Silva ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Fabio Silva tarafından çekilen şut auta gidiyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Carney Chukwuemeka oyundan çıkarken Marcel Sabitzer oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Ramy Bensebaini oyundan çıkarken Joane Gadou oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Felix Nmecha oyundan çıkarken Jobe Bellingham oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Serhou Guirassy altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OFSAYT | SABAH

Orphe Mbina ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SABAH

Bu dakikada Sabah takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Veljko Simic

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SABAH

Sabah takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kaheem Parris çıkıyor ve yerine Orphe Mbina oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SABAH

Sabah takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Du Queiroz çıkıyor ve yerine Aleksey Isaev oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Ceza sahası içinde topla buluşan Nico Schlotterbeck, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund, Daniel Svensson ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Joey Veerman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SABAH

Joy-Lance Mickels tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OFSAYT | SABAH

Joy-Lance Mickels rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OFSAYT | BORUSSİA DORTMUND

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Fabio Silva

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Ramy Bensebaini, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

SARI KART | SABAH

Sabah takımında Aden McCarthy hakem Javier Rojas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Serhou Guirassy tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

ASİST | BORUSSİA DORTMUND

Golün asistini yapan isim Joey Veerman.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

GOL | BORUSSİA DORTMUND

GOL! Serhou Guirassy Borussia Dortmund takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Ramy Bensebaini, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

SARI KART | SABAH

Sabah takımında Ivan Lepinjica hakem Javier Rojas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

OFSAYT | SABAH

Ofsayt. Joy-Lance Mickels sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Julian Ryerson önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Julian Ryerson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | SABAH

Sabah takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SABAH

Kaheem Parris tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

OFSAYT | BORUSSİA DORTMUND

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Fabio Silva

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

OFSAYT | SABAH

Ceza saha içinde topla buluşan Joy-Lance Mickels için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

KORNER | SABAH

Sabah, Umarali Rakhmonaliev ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SABAH

Veljko Simic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund, Daniel Svensson ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

ASİST | SABAH

Golün asistini yapan isim Tymoteusz Puchacz.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

GOL | SABAH

GOL! Steve Solvet skora dengeyi getiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Ceza sahası içinde topla buluşan Serhou Guirassy, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Ramy Bensebaini tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund, Daniel Svensson ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

OFSAYT | SABAH

Joy-Lance Mickels rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SABAH

Ceza sahası içinde topla buluşan Veljko Simic, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Felix Nmecha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SABAH

Sabah takımı Umarali Rakhmonaliev ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Umarali Rakhmonaliev tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Ceza sahası içinde topla buluşan Serhou Guirassy, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Joey Veerman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

SARI KART | SABAH

Sabah takımında Steve Solvet hakem Javier Rojas tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SABAH

Akim Zedadka, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

KORNER | SABAH

Sabah takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SABAH

Ivan Lepinjica, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund, Daniel Svensson ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund için Felix Nmecha şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

GOL | BORUSSİA DORTMUND

GOL! Serhou Guirassy takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Serhou Guirassy altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

OFSAYT | SABAH

Rakip yarı alanın ortalarında Veljko Simic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Serhou Guirassy ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund için Fabio Silva şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund için Fabio Silva şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

KORNER | BORUSSİA DORTMUND

Borussia Dortmund takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

18:44

KADROLAR AÇIKLANDI !

Sabah - Borussia Dortmund maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 20 Ekim 2026

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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