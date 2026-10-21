(Özet) Sporting Lizbon - LASK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Jesse Derry altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
89. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Sporting Lizbon takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Luis Suarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
90. Dakika
LASK takımında Krystof Danek hakem Nick Walsh tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
90. Dakika
LASK takımında Tobias Schützenauer hakem Nick Walsh tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
89. Dakika
Jesse Derry tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
89. Dakika
GOL! Luis Suarez, farkı 1'e indiren golü atıyor.
87. Dakika
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Moses Usor için ofsayt bayrağı kalkıyor.
86. Dakika
LASK takımı Andres Andrade ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Andres Andrade tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
86. Dakika
LASK takımı korner kullanacak.
85. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Moses Usor, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
84. Dakika
LASK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sasa Kalajdzic çıkıyor ve yerine Moses Usor oyuna giriyor.
83. Dakika
LASK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kasper Jorgensen çıkıyor ve yerine Florian Flecker oyuna giriyor.
83. Dakika
Jesse Derry, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
83. Dakika
Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.
80. Dakika
Sporting Lizbon takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Issa Doumbia çıkıyor ve yerine Fotis Ioannidis oyuna giriyor.
80. Dakika
Sporting Lizbon takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nestory Irankunda çıkıyor ve yerine Jesse Derry oyuna giriyor.
79. Dakika
Sporting Lizbon takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Geny Catamo çıkıyor ve yerine Luis Guilherme oyuna giriyor.
76. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
75. Dakika
Luis Suarez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
73. Dakika
Issa Doumbia altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
72. Dakika
LASK takımında Sasa Kalajdzic, sarı kart görüyor.
68. Dakika
Samuel Adeniran, gol pasını veren isim.
68. Dakika
GOL! Krystof Danek ile LASK farkı 2'ye çıkarıyor.
67. Dakika
Sporting Lizbon takımında oyuncu değişikliği; Joao Simoes oyundan çıkarken Flavio Gonçalves oyuna giren isim.
66. Dakika
LASK takımında oyuncu değişikliği; Sascha Horvath oyundan çıkarken Alessandro Schöpf oyuna giren isim.
65. Dakika
LASK takımında oyuncu değişikliği; Christoph Lang oyundan çıkarken Samuel Adeniran oyuna giren isim.
65. Dakika
Sporting Lizbon takımında Joao Simoes, sarı kart görüyor.
64. Dakika
Sporting Lizbon takımında Issa Doumbia, sarı kart görüyor.
63. Dakika
Robert Ljubicic, gol pasını veren isim.
63. Dakika
GOL! Sasa Kalajdzic takımını öne geçiren golü atıyor.
61. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Christoph Lang
60. Dakika
LASK için Xavier Mbuyamba şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
60. Dakika
Kasper Jorgensen ile LASK takımı köşe vuruşu kullanacak.
52. Dakika
LASK takımında oyuncu değişikliği; Lukas Jungwirth oyundan çıkarken Tobias Schützenauer oyuna giren isim.
46. Dakika
Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde topla buluşan Luis Suarez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
45. Dakika
Nestory Irankunda rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
LASK takımında Sascha Horvath hakem Nick Walsh tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
44. Dakika
Christoph Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
43. Dakika
Sasa Kalajdzic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
43. Dakika
LASK takımı korner kullanacak.
42. Dakika
Christoph Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
40. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Andres Andrade, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
37. Dakika
Maxi Araujo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
35. Dakika
Geny Catamo, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
35. Dakika
Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.
35. Dakika
Geny Catamo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Geny Catamo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
34. Dakika
Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.
34. Dakika
Sporting Lizbon takımı Nestory Irankunda ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Nestory Irankunda tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
33. Dakika
LASK takımında Christoph Lang, sarı kart görüyor.
32. Dakika
Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Maxi Araujo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
32. Dakika
Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.
27. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Luis Suarez
27. Dakika
Luis Suarez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
20. Dakika
Kasper Jorgensen, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
20. Dakika
LASK takımı korner kullanacak.
15. Dakika
Kasper Jorgensen, gol pasını veren isim.
15. Dakika
GOL! LASK takımında golün adı Christoph Lang.
5. Dakika
GOL! Luis Suarez penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
3. Dakika
Sporting Lizbon, Maxi Araujo ile köşe vuruşu kullanıyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Sporting Lizbon - LASK maçının kadroları açıklandı.
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