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(Özet) Sporting Lizbon - LASK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Sporting Lizbon - LASK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Sporting Lizbon, Luis Suarez'in 89. dakikada attığı golle LASK'yi 2-1 mağlup etti. Maç, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Jose Alvalade XXI
Hakem Nick Walsh
Sporting Lizbon Sporting Lizbon
2
MS
3
LASK LASK
5' Luis Suarez89' Luis Suarez15' Christoph Lang63' Sasa Kalajdzic68' Krystof Danek
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Jesse Derry altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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89. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Luis Suarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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90. Dakika

SARI KART | LASK

LASK takımında Krystof Danek hakem Nick Walsh tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

SARI KART | LASK

LASK takımında Tobias Schützenauer hakem Nick Walsh tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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89. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Jesse Derry tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

89. Dakika

GOL | SPORTİNG LİZBON

GOL! Luis Suarez, farkı 1'e indiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

OFSAYT | LASK

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Moses Usor için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

86. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LASK

LASK takımı Andres Andrade ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Andres Andrade tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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86. Dakika

KORNER | LASK

LASK takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

85. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | LASK

Ceza sahası içinde topla buluşan Moses Usor, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LASK

LASK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sasa Kalajdzic çıkıyor ve yerine Moses Usor oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LASK

LASK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kasper Jorgensen çıkıyor ve yerine Florian Flecker oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Jesse Derry, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

KORNER | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Issa Doumbia çıkıyor ve yerine Fotis Ioannidis oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nestory Irankunda çıkıyor ve yerine Jesse Derry oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Geny Catamo çıkıyor ve yerine Luis Guilherme oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Luis Suarez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Issa Doumbia altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

SARI KART | LASK

LASK takımında Sasa Kalajdzic, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

ASİST | LASK

Samuel Adeniran, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

GOL | LASK

GOL! Krystof Danek ile LASK farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımında oyuncu değişikliği; Joao Simoes oyundan çıkarken Flavio Gonçalves oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LASK

LASK takımında oyuncu değişikliği; Sascha Horvath oyundan çıkarken Alessandro Schöpf oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LASK

LASK takımında oyuncu değişikliği; Christoph Lang oyundan çıkarken Samuel Adeniran oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

SARI KART | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımında Joao Simoes, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

SARI KART | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımında Issa Doumbia, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

ASİST | LASK

Robert Ljubicic, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

GOL | LASK

GOL! Sasa Kalajdzic takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

OFSAYT | LASK

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Christoph Lang

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LASK

LASK için Xavier Mbuyamba şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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60. Dakika

KORNER | LASK

Kasper Jorgensen ile LASK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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52. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | LASK

LASK takımında oyuncu değişikliği; Lukas Jungwirth oyundan çıkarken Tobias Schützenauer oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

KORNER | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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45. Dakika

OFSAYT | SPORTİNG LİZBON

Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde topla buluşan Luis Suarez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Nestory Irankunda rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

SARI KART | LASK

LASK takımında Sascha Horvath hakem Nick Walsh tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LASK

Christoph Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LASK

Sasa Kalajdzic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

KORNER | LASK

LASK takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETLİ ŞUT | LASK

Christoph Lang tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LASK

Ceza sahası içinde topla buluşan Andres Andrade, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Maxi Araujo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Geny Catamo, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

KORNER | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Geny Catamo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Geny Catamo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

34. Dakika

KORNER | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

34. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımı Nestory Irankunda ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Nestory Irankunda tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

33. Dakika

SARI KART | LASK

LASK takımında Christoph Lang, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

OFSAYT | SPORTİNG LİZBON

Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Maxi Araujo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

KORNER | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

OFSAYT | SPORTİNG LİZBON

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Luis Suarez

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SPORTİNG LİZBON

Luis Suarez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | LASK

Kasper Jorgensen, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

KORNER | LASK

LASK takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

ASİST | LASK

Kasper Jorgensen, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

GOL | LASK

GOL! LASK takımında golün adı Christoph Lang.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

PENALTI GOLÜ | SPORTİNG LİZBON

GOL! Luis Suarez penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

KORNER | SPORTİNG LİZBON

Sporting Lizbon, Maxi Araujo ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Sporting Lizbon - LASK maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 21 Ekim 2026

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Anahtar Kelimeler:
Sporting CP
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