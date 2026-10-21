(Özet) Sporting Lizbon - LASK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

05:00 - 21 Ekim 2026

SPORTİNG LİZBON - LASK MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Sporting Lizbon, LASK ile 21 Ekim 2026 tarihinde karşılaşacak. Bu maçta iki takımın mevcut durumları ve detayları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.