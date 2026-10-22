CANLI | Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Union St.Gilloise, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Real Sociedad ise UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir sınav verecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Birbirine üstünlük sağlayamayan Union St.Gilloise ve Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
05:00 - 22 Ekim 2026
Union St.Gilloise, son maçlarda gösterdiği form ile dikkat çekiyor. Hapoel Beer Sheva ise ligdeki son başarıları ile moralli. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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