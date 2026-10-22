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CANLI | Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

22 Ekim 2026 tarihinde, Merkur Spiel-Arena'da gerçekleşecek önemli maçta Union St.Gilloise, Hapoel Beer Sheva'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma, takımlar için büyük bir önem taşıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Merkur Spiel-Arena
Union St.Gilloise Union St.Gilloise
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Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva

13:00 - 22 Ekim 2026

UNİON ST.GİLLOİSE - REAL SOCİEDAD MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Union St.Gilloise, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Real Sociedad ise UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir sınav verecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) UNİON ST.GİLLOİSE - REAL SOCİEDAD MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Birbirine üstünlük sağlayamayan Union St.Gilloise ve Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

05:00 - 22 Ekim 2026

UNİON ST.GİLLOİSE - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Union St.Gilloise, son maçlarda gösterdiği form ile dikkat çekiyor. Hapoel Beer Sheva ise ligdeki son başarıları ile moralli. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
Union Saint-Gilloise
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