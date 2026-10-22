CANLI | Union St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

05:00 - 22 Ekim 2026

UNİON ST.GİLLOİSE - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Union St.Gilloise, son maçlarda gösterdiği form ile dikkat çekiyor. Hapoel Beer Sheva ise ligdeki son başarıları ile moralli. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.