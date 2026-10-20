(Özet) Vfb Stuttgart - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

13:00 - 20 Ekim 2026

SLOVAN BRATİSLAVA - VFB STUTTGART MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



14 Ekim 2026'da Tehelne pole'da gerçekleşecek bu mücadele, iki takım için de zorlu bir sınav olacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.