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(Özet) Vfb Stuttgart - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Vfb Stuttgart - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hafta sonunun zevkli karşılaşmasında Vfb Stuttgart ve Atletico Madrid, 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Golleri ise Jamie Leweling ve Julian Alvarez kaydetti.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum MHPArena
Hakem Serdar Gözübüyük
Vfb Stuttgart Vfb Stuttgart
1
MS
1
Atletico Madrid Atletico Madrid
36' Jamie Leweling47' Julian Alvarez
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Vfb Stuttgart: 1 - Atletico Madrid: 1

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Dzenan Pejcinovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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89. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart için Grischa Prömel şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart takımında oyuncu değişikliği; Deniz Undav oyundan çıkarken Dzenan Pejcinovic oyuna giren isim.

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87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart takımında oyuncu değişikliği; Chris Führich oyundan çıkarken Leo Sauer oyuna giren isim.

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87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Giuliano Simeone çıkıyor ve yerine Alexander Sörloth oyuna giriyor.

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84. Dakika

KORNER | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid, Alex Grimaldo ile köşe vuruşu kullanıyor.

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82. Dakika

OFSAYT | VFB STUTTGART

Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Ermedin Demirovic

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81. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Julian Chabot altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart takımı korner kullanacak.

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80. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VFB STUTTGART

Bilal El Khannouss önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Bilal El Khannouss tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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80. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VFB STUTTGART

Ceza sahası içinde topla buluşan Angelo Stiller, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Pablo Barrios oyundan çıkarken Robin Le Normand oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Julian Alvarez oyundan çıkarken Obed Vargas oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Chris Führich, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Ceza sahası içinde topla buluşan Grischa Prömel, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart, Chris Führich ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jamie Leweling çıkıyor ve yerine Ermedin Demirovic oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Maximilian Mittelstadt ile Vfb Stuttgart takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alex Baena çıkıyor ve yerine Johnny Cardoso oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Grischa Prömel altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

KIRMIZI KART | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid takımında Morten Hjulmand kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

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61. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ATLETİCO MADRİD

Bu dakikada Atletico Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Alex Grimaldo

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid için Pablo Barrios şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VFB STUTTGART

Bu dakikada Vfb Stuttgart takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Chris Führich

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart takımında oyuncu değişikliği; Josha Vagnoman oyundan çıkarken Lorenz Assignon oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ATLETİCO MADRİD

Ademola Lookman rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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47. Dakika

ASİST | ATLETİCO MADRİD

Golün asistini yapan isim Ademola Lookman.

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47. Dakika

GOL | ATLETİCO MADRİD

GOL! Julian Alvarez skora dengeyi getiriyor.

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Jonathan David oyundan çıkarken Ademola Lookman oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ATLETİCO MADRİD

Ceza sahası içinde topla buluşan Julian Alvarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ATLETİCO MADRİD

David Hancko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

KORNER | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ATLETİCO MADRİD

Ceza sahası içinde topla buluşan David Hancko, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ATLETİCO MADRİD

Ceza sahası içinde topla buluşan David Hancko, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

KORNER | ATLETİCO MADRİD

Atletico Madrid, Alex Baena ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

GOL | VFB STUTTGART

GOL! Jamie Leweling takımını öne geçiren golü atıyor.

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31. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ATLETİCO MADRİD

Julian Alvarez rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ATLETİCO MADRİD

Marc Pubill penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

KORNER | ATLETİCO MADRİD

Alex Grimaldo ile Atletico Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

OFSAYT | VFB STUTTGART

Ceza sahasında Grischa Prömel topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Chris Führich ile Vfb Stuttgart takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Chris Führich ile Vfb Stuttgart takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

SARI KART | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart takımında Maximilian Mittelstadt, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

16. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Angelo Stiller rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

14. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Bu dakikada Vfb Stuttgart takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Chris Führich

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Jamie Leweling önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Jamie Leweling tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VFB STUTTGART

Angelo Stiller tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

8. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart, Chris Führich ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VFB STUTTGART

Bilal El Khannouss, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VFB STUTTGART

Chris Führich önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VFB STUTTGART

Josha Vagnoman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

KORNER | VFB STUTTGART

Vfb Stuttgart, Bilal El Khannouss ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VFB STUTTGART

Bilal El Khannouss tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Vfb Stuttgart - Atletico Madrid maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 20 Ekim 2026

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Anahtar Kelimeler:
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