(Özet) Vfb Stuttgart - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Vfb Stuttgart: 1 - Atletico Madrid: 1
90. Dakika
Dzenan Pejcinovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
89. Dakika
Vfb Stuttgart için Grischa Prömel şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
87. Dakika
Vfb Stuttgart takımında oyuncu değişikliği; Deniz Undav oyundan çıkarken Dzenan Pejcinovic oyuna giren isim.
87. Dakika
Vfb Stuttgart takımında oyuncu değişikliği; Chris Führich oyundan çıkarken Leo Sauer oyuna giren isim.
87. Dakika
Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Giuliano Simeone çıkıyor ve yerine Alexander Sörloth oyuna giriyor.
84. Dakika
Atletico Madrid, Alex Grimaldo ile köşe vuruşu kullanıyor.
82. Dakika
Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Ermedin Demirovic
81. Dakika
Julian Chabot altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
81. Dakika
Vfb Stuttgart takımı korner kullanacak.
80. Dakika
Bilal El Khannouss önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Bilal El Khannouss tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
80. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Angelo Stiller, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
78. Dakika
Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Pablo Barrios oyundan çıkarken Robin Le Normand oyuna giren isim.
78. Dakika
Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Julian Alvarez oyundan çıkarken Obed Vargas oyuna giren isim.
78. Dakika
Chris Führich, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
75. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Grischa Prömel, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
75. Dakika
Vfb Stuttgart takımı korner kullanacak.
73. Dakika
Vfb Stuttgart, Chris Führich ile köşe vuruşu kullanıyor.
72. Dakika
Vfb Stuttgart takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jamie Leweling çıkıyor ve yerine Ermedin Demirovic oyuna giriyor.
70. Dakika
Maximilian Mittelstadt ile Vfb Stuttgart takımı köşe vuruşu kullanacak.
69. Dakika
Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alex Baena çıkıyor ve yerine Johnny Cardoso oyuna giriyor.
66. Dakika
Grischa Prömel altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
64. Dakika
Atletico Madrid takımında Morten Hjulmand kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.
61. Dakika
Bu dakikada Atletico Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Alex Grimaldo
61. Dakika
Atletico Madrid için Pablo Barrios şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
55. Dakika
Vfb Stuttgart takımı korner kullanacak.
54. Dakika
Bu dakikada Vfb Stuttgart takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Chris Führich
52. Dakika
Vfb Stuttgart takımında oyuncu değişikliği; Josha Vagnoman oyundan çıkarken Lorenz Assignon oyuna giren isim.
50. Dakika
Ademola Lookman rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
47. Dakika
Golün asistini yapan isim Ademola Lookman.
47. Dakika
GOL! Julian Alvarez skora dengeyi getiriyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Jonathan David oyundan çıkarken Ademola Lookman oyuna giren isim.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
44. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Julian Alvarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
43. Dakika
David Hancko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
42. Dakika
Atletico Madrid takımı korner kullanacak.
42. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan David Hancko, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
40. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan David Hancko, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
40. Dakika
Atletico Madrid, Alex Baena ile köşe vuruşu kullanıyor.
36. Dakika
GOL! Jamie Leweling takımını öne geçiren golü atıyor.
31. Dakika
Julian Alvarez rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
30. Dakika
Marc Pubill penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
29. Dakika
Alex Grimaldo ile Atletico Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
25. Dakika
Ceza sahasında Grischa Prömel topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
23. Dakika
Chris Führich ile Vfb Stuttgart takımı köşe vuruşu kullanacak.
22. Dakika
Chris Führich ile Vfb Stuttgart takımı köşe vuruşu kullanacak.
17. Dakika
Vfb Stuttgart takımında Maximilian Mittelstadt, sarı kart görüyor.
16. Dakika
Angelo Stiller rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
14. Dakika
Bu dakikada Vfb Stuttgart takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Chris Führich
11. Dakika
Jamie Leweling önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Jamie Leweling tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
11. Dakika
Angelo Stiller tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
8. Dakika
Vfb Stuttgart, Chris Führich ile köşe vuruşu kullanıyor.
7. Dakika
Bilal El Khannouss, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
3. Dakika
Chris Führich önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
1. Dakika
Josha Vagnoman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
Vfb Stuttgart, Bilal El Khannouss ile köşe vuruşu kullanıyor.
1. Dakika
Bilal El Khannouss tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Vfb Stuttgart - Atletico Madrid maçının kadroları açıklandı.
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