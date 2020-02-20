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CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 20.02.2020 20:14 | Son Güncelleme

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşıyor. Başakşehir'de tek hedef İstanbul'daki rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmek...

CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Portekiz devi Sporting Lizbon ile karşılaşıyor.

BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lizbon'un Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.55'te oynanacak. Karşılaşma BeIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, Jeremy Mathieu Luiz Phellype ile kart cezalısı kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Temsilcimiz Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almadı.

SPORTİNG LİZBON - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

STAT: Jose Alvalade
SAAT: 20.55
HAKEM: Anthony Taylor
YAYIN: BeIN SPORTS HD 1

SPORTING LIZBON: Maximiano, Coates, Neto, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Bolasie, Vietto, Acuna, Sporar
TEKNİK DİREKTÖR: Emanuel Ferro

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

OKAN BURUK: OYUN VE SKOR ANLAMINDA KENDİMİZİ HAZIRLADIK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk düzenlediği basın toplantısında maçla ilgili olarak "Bu tura yakışır şekilde oyun ve skor anlamında kendimizi hazırladık. Eşleşme belli olduğundan beri, uzun zamandır rakibimizi doğru bir şekilde analiz ettiğimize inanıyoruz. Hem Avrupa turnuvalarında kalan tek takımız hem de ülkemizin gelecek yıl Avrupa kupalarına katılımı için puan çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için. Bu tur bizim için çok önemli. Türkiye'yi bulunduğu durumda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

FERRO: KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Sporting Lizbon yardımcı antrenörü Emanuel Ferro ise "Evimizde oynuyoruz ve turun ilk maçında iyi bir sonuç alabilmek için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Kazanacağımıza inanıyoruz. Sahamızda gol atmamız ve kazanmamız gereken bir maç olacağının bilinciyle sahaya çıkacağız. Kapasitemizi daha da yükseltebileceğimizi biliyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz. Arzuları çok büyük olan bir takım ve kulübüz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sporting lizbon Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi

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