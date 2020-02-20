CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Portekiz devi Sporting Lizbon ile karşılaşıyor.

BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lizbon'un Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.55'te oynanacak. Karşılaşma BeIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, Jeremy Mathieu Luiz Phellype ile kart cezalısı kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Temsilcimiz Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almadı.

SPORTİNG LİZBON - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

STAT: Jose Alvalade

SAAT: 20.55

HAKEM: Anthony Taylor

YAYIN: BeIN SPORTS HD 1

SPORTING LIZBON: Maximiano, Coates, Neto, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Bolasie, Vietto, Acuna, Sporar

TEKNİK DİREKTÖR: Emanuel Ferro

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

OKAN BURUK: OYUN VE SKOR ANLAMINDA KENDİMİZİ HAZIRLADIK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk düzenlediği basın toplantısında maçla ilgili olarak "Bu tura yakışır şekilde oyun ve skor anlamında kendimizi hazırladık. Eşleşme belli olduğundan beri, uzun zamandır rakibimizi doğru bir şekilde analiz ettiğimize inanıyoruz. Hem Avrupa turnuvalarında kalan tek takımız hem de ülkemizin gelecek yıl Avrupa kupalarına katılımı için puan çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için. Bu tur bizim için çok önemli. Türkiye'yi bulunduğu durumda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.