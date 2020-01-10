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  4. Canpolat’tan gazeteciler günü mesajı

Canpolat’tan gazeteciler günü mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yayımladığı bir mesajla kutladı.

Canpolat’tan gazeteciler günü mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yayımladığı bir mesajla kutladı. Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ve gazetecilerin görevlerini icra ederken birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Canpolat, “Halkın, tarafsız, doğru, ilkeli ve eksiksiz haber akışıyla bilgilendirilmesi şeffaf ve demokratik toplum olmanın başlıca şartlarından biridir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte yazılı ve görsel basının etki alanını da hızla genişlemiş, kamuoyunun bilgilenme imkanlarının artmasını da aynı oranda artırmıştır. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan basın mensuplarımızın yanı sıra yerel basınımız da il ve ilçemizdeki gelişmeler hususunda halkımızı bilgilendirmektedir. Bu yönüyle basın, toplumun bilgilendirilmesinden ziyade kentlerin gelişiminde de önemli bir katkı sağlamaktadır. İlkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yürüten tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Öğle
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İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Reha Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
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