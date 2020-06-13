YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çareyi güvenlik kamerası takmakta buldu

Çareyi güvenlik kamerası takmakta buldu

AYDIN HABERLERİ  | 13.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek dağıtmaya başlayan Aydınlı tesisat ustası Saim Korlaelçi, duyarsız vatandaşların kurbanı oldu.

İhtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek dağıtmaya başlayan Aydınlı tesisat ustası Saim Korlaelçi, duyarsız vatandaşların kurbanı oldu. Ekonomik durumu kötü olan vatandaşların alması için koyduğu ekmeklerin hepsini bazı duyarsız vatandaşların alıp gitmesi üzerine Korlaelçi, çareyi güvenlik kamerası koymakta buldu.
Aydınlı tesisat ustası Saim Korlaelçi ve çalışanları örnek bir davranış göstererek, korona virüs sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı. Korlaelçi, işyerine koyduğu ekmek dolabıyla her gün ortalama 60 ihtiyaç sahibine ulaşmaya başladı. Belli bir zaman sonra bazı duyarsız vatandaşlar da artmaya başlayınca, çareyi güvenlik kamerası takmakta buldu. Ekmeklerin hepsini alıp giden bazı art niyetli vatandaşları caydırmak amacıyla kamera taktığını ifade eden Korlaelçi; “Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendi imkanımızca yardımcı olabilmek adına bu işe başladık fakat bir zaman sonra art niyetli insanların türemeye başladı dikkatimizi çekti. Örneğin, 30 ekmek koyduğumuzda 1 kişinin gelip 30 ekmeği de alıp gittiğini gördük. Uyarmamıza rağmen çaktırmadan alıp gittiğini gördük. Buraya koyulan 6-7 paket pirinç ve makarnayı 1 kişinin alıp gittiğini gördük. Bizim kamerayı koymamızın sebebi ekmeği kimlerin aldığını bilmemiz değil. Zaten bizler kendi bütçemizde ayırıp onu gözden çıkartmıştık. Fakat art niyetli insanların ihtiyaç sahibi vatandaşların önüne geçtiğini görünce üzüldük. O yüzden güvenlik kamerası koyduk. İhtiyacı olmamasına rağmen gelen insanlar en azından kamerayı görünce, belki biraz yüzü kızarır da almaktan vazgeçer diye düşündük. Komşularımız da destek oldu. Onların da destekleri ile bu hareketimiz büyüdü. O yüzden dolaba belli aralıklarla ekmek koymaya başladık ama gerçekten başında durmak çok zor” diyerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Aydın Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi

Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Chp Gençlik Kollarından Başkan Çerçioğlu’na Ziyaret

Chp Gençlik Kollarından Başkan Çerçioğlu’na Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.