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Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

İngiliz medyası, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Carlos Carvalhal ile ilgilendiğini öne sürdü. Carvalhal'in, İngiltere'de çalışmak istediği için Fenerbahçe'nin ilgisine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de yönetimin Teknik Direktör Phillip Cocu'nun yerine son olarak Swansea City'yi çalıştıran Carlos Carvalhal'i gündemine aldığı iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan haberde sarı-lacivertli kulübün ilgisinin Carvalhal'i oldukça memnun ettiği, ancak Portekizli teknik adamın öncelikli tercihinin kariyerine İngiltere'de devam etmek olduğu belirtildi.

52 yaşındaki teknik adam bu yaz başında Sporting Lizbon'dan da teklif almış ancak kişisel sebeplerden ötürü bu teklifi geri çevirmişti.

(Goal)

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Anahtar Kelimeler:
carlos carvalhal Fenerbahçe

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