Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de yönetimin Teknik Direktör Phillip Cocu'nun yerine son olarak Swansea City'yi çalıştıran Carlos Carvalhal'i gündemine aldığı iddia edildi.
Sky Sports'ta yer alan haberde sarı-lacivertli kulübün ilgisinin Carvalhal'i oldukça memnun ettiği, ancak Portekizli teknik adamın öncelikli tercihinin kariyerine İngiltere'de devam etmek olduğu belirtildi.
52 yaşındaki teknik adam bu yaz başında Sporting Lizbon'dan da teklif almış ancak kişisel sebeplerden ötürü bu teklifi geri çevirmişti.
(Goal)
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için harekete geçtiği iddia edildi
Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak
Hasan Ali Kaldırım çalıştığı hocaların vazgeçilmezi oluyor
Saint Etienne açıkladı! Bafetimbi Gomis'in akrabası öldürüldü
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi
Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor
Şener Özbayraklı Beşiktaş'a gidecek iddiası
Burak Yılmaz: Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyor!
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum