Çarpışma dizisine böyle veda ettiler! Onur Saylak, Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Alperen Duymaz'dan final paylaşımları!

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Çarpışma dizisi 30 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 24. bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

Dizide Zeynep rolünü canlandıran Elçin Sangu, rol arkadaşlarıyla sette çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana.İstemez... Yine görüşürüz...." notuyla paylaştı.

Dizide Komiser Kadir Adalı olarak gönüllerde taht kuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da setten rol arkadaşı Onur Saylak, Elçin Sangu ve Alperen Duymaz'la fotoğraflarını paylaştı.

Dizide oynadığı Veli karakteriyle başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Onur Saylak, geçtiğimiz günlerde 'Çok iyiyiz be' notuyla Çarpışma'ya veda etmişti.

Son bölümün hemen ardından ise Saylak, Veli'nin cezaevindeki bir karesini 'Paşam' notuyla paylaştı.

Alperen Duymaz da 'ZİRVEDEYİZ' notuyla paylaştığı fotoğraflarla Çarpışma'ya veda etti.



