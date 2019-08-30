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Çarpışma dizisine uluslararası ödül!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 02:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonun iddialı dizisi Çarpışma, 14. Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde ödüle layık görüldü.

Çarpışma dizisine uluslararası ödül!

'En İyi Dizi' kategorisinde 'Gümüş Ödül’ü kucaklayan Çarpışma’nın ödülünü, dizinin başarılı oyuncusu Alperen Duymaz aldı. Ödül törenine katılmak için Güney Kore’nin başkenti Seul’e giden Duymaz, Koreli hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı, geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarında yayınlanan iddialı dizisi Çarpışma, Güney Kore’de gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.

Uluslararası dizi sektörünün en prestijli ve kapsamlı ödüllerinden biri olarak gösterilen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde en iyi dizi kategorisinde 19 ülkeden 45 finalistle birlikte yarışan Çarpışma’nın ödülü 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edildi. Çarpışma’nın ödülünü, dizide canlandırdığı Kerem karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Alperen Duymaz aldı.

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Tören için için Seul’e giden Alperen Duymaz ödülünü alırken yaptığı konuşmasında ‘’Bu ödülü Ay Yapım ve tüm Çarpışma ekibi adına alıyorum. Çok teşekkürler” diyerek duygularını dile getirdi.

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alperen duymaz Çarpışma

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