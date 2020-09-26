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Çarşamba’da bıçaklı kavga:1 ölü

SAMSUN HABERLERİ  | 26.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak’ta ilçede 2.

Çarşamba’da bıçaklı kavga:1 ölü

Samsun’da meydana gelen bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak’ta ilçede 2. el oto alım-satımı yapan Yılmaz Atasever ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., Yılmaz Atasever’i bıçakla ağır yaraladı.
Olayda yaralanan Yılmaz Atasever kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan Yılmaz Atasever yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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