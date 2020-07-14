Çarşamba’da silahla yaralama olayına gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışmanın büyümesi sonucu D.İ., C.Y.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateşin hedefi olan C.Y. yaralandı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde aranmaya başlanan D.İ., emniyet güçlerince Sungurlu Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan D.İ.’nin sorgusu devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

