YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çarşamba’da silahla yaralama olayına gözaltı

Çarşamba’da silahla yaralama olayına gözaltı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.07.2020 21:05 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Olay, Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi’nde yaşandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışmanın büyümesi sonucu D.İ., C.Y.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateşin hedefi olan C.Y. yaralandı.
Olay yerinden kaçtıktan sonra Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde aranmaya başlanan D.İ., emniyet güçlerince Sungurlu Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan D.İ.’nin sorgusu devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Samsun Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:12
Sabah
05:07
Öğle
12:46
İkindi
16:44
Akşam
20:14
Yatsı
22:01

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Başaran Eczanesi
Ilkadim
Derman Eczanesi
Ilkadim
Nihan Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan astsubay tutuklandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan astsubay tutuklandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.