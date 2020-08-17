Çarşambaspor sezonu açtı

TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden Çarşambaspor, 2020-2021 yılı hazırlıkları için sahaya inerek çalışmalara başladı.

Çarşambaspor 2020-2021 yılında TFF 3. Lig sezon açılışına merhaba dedi. Sade bir törenle yeni sezon açılışı ilk olarak kurban kesimiyle başladı. Sezon öncesi yapılanlar ve gelecek sezonda yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım, “Şampiyon olmamızın gururunu yaşıyoruz. Çarşamba’ya bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Takımla alakalı iç transferlerimizi bitirdik. Dış transfer çalışmalarımız devam ediyor. Adımızı her yerde duyuracak şekilde 2. Lig’e koşacak bir takım haline gelip bir üst lige çıkmayı planlıyoruz. Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Aynı zamanda Belediye Başkanımız Halit Doğan’a bize verdiği destek ve emekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aynı desteği ve emeği bu senede bekliyoruz. Takımımızla geçen seneki gibi aile olup yolumuzda ilerleyeceğiz" dedi.

Çarşambaspor’un TFF 3. Lig sezonu hakkında konuşan Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, "Çalışmalarımıza geçen haftadan başlamıştık. Bugün sizlerle birlikte sezonu açtık. Şu anda liglerin başlaması için federasyonun verecek olduğu kararı bekliyoruz. Çarşambaspor’u daha iyi yerlere getirebilmek için elimizden gelen bütün gayreti veriyoruz. Pandemi süreci dolayısıyla seyircisiz maç oynamak her takımı etkilediği gibi bizi de etkileyecek doğal olarak. Ama hiç seyircisiz oynamaktansa mesafeli ve denetimli bir şeklide seyirci alınması taraftarıyım. Tabii ki biz elimizden geldiği kadar performansımızı düşürmeden maçlara çıkacağız. Geçen seneki olduğu gibi çıkacak olduğumuz maça rakip takımı izleyerek çıkacağız. Amacımız göze hoş gelen bir futbol olsun istiyoruz. Transfer olarak takımımıza kaliteli oyuncu istiyoruz çünkü biz kaliteli bir takımız. İnşallah bu sene de başarılı oluruz. Çarşamba halkı ve taraftarları bizden desteği kesmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban kesimi ve açıklamaların ardından futbolcular Çarşambaspor Tesisleri’nde idman gerçekleştirdi. Başkan Yıldırım ve Teknik Direktör Kenan Yelek, futbolcularla bir araya gelerek yeni sezonda uygulanması gereken taktik ve yolu paylaştı.

İdman sonrası program son buldu.

