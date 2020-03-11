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Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Bulls'a karşı 9 sayı attı

NBA HABERLERİ  | 11.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'a 108-103 yenildiği maçta 9 sayı, 6 ribaunt üretti.

Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Bulls'a karşı 9 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi. Play-off potasının uzağındaki Doğu Konferansı takımları arasındaki mücadelede Bulls, ağırladığı Cavaliers'ı 108-103 mağlup etti.

Bulls'ta Coby White 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Wendell Carter 17 sayı, 6 ribaunt, Lauri Markkanen, Denzel Valentine ve Otto Porter 15'er sayıyla oynadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 26 sayı, 5 asist ve Andre Drummond'ın 21 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

NETS, LAKERS DEPLASMANINDA DİNWİDDİE'NİN BASKETİYLE KAZANDI

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets, Batı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers'ı Spencer Dinwiddie'nin bitime 28.4 saniye kala attığı basketle 104-102 yendi.

Misafir ekip Nets'i galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dinwiddie ve 22 sayı, 7 ribauntla oynayan Caris LeVert taşıdı. Lakers cephesinde LeBron James 29 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Anthony Davis de 26 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Boston Celtics: 111-114

Washington Wizards-New York Knicks: 122-115

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 108-103

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 117-111

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 115-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 119-109

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-105

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 102-104

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 107-131

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol Ligi cedi osman cleveland cavaliers chicago bulls

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