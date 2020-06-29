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Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor (Maç Sonucu)

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 29.06.2020 01:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor'u konuk eden Çaykur Rizespor, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada fırsatı kaçırdı. Karadeniz ekibi, ilk devresini 2-1 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında eşitliği buldu ve 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor (Maç Sonucu)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray galibiyetinin ardından Antalyaspor karşısında dağılan Çaykur Rizespor, 29. hafta maçında Denizlispor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren 90 dakika gol düellosuna sahne oldu.

Denizlispor, 20. dakikada Estupinan ve 30. dakikada Ivanildo'nun kendi kalesine attığı gollerle skoru bir anda 2-0'a getirdi. Şoku çabut atlana Rizespor, 40. dakikada Skoda ile farkı 1'e indirdi, 71. dakikada Boldrin ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'un puan kayıpları yaşadığı haftada 1 puana razı olan Rize, 29 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Horozlar ise 32 puanla 12. sırada yer aldı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xx) - Talbi (xxx), Fernandes (xx), Moroziuk (xx) (Dk.42 Orhan xx), Melnjak (xx), Vetrih (xx)(Dk. 70 Garmash xx), Diomande (xx), Boldrin (xx), Tunay (xx)(Dk. 70 Sasse xx), Samudio (xxx), Skoda (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolga (xx) - Mustafa (xx), Youssef (x), Lopes (xx), Bergdich (xx), Mbamba (xx)(Dk. 62 Sackey xx), Murawski (xx), Aissati (xx), Özgür (xx)(Dk. 70 Sacko xx), Estupian (xx)(Dk. 70 Olcay xx), Rodallega (xxx)

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