Çaykur Rizespor çıkışını sürdürmek istiyor

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ve sonradan toparlandıklarını belirterek, "Son dört haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladık. Ligde sıralamada iyi bir yere yükseldik. Hes Kablo Kayserispor maçını kazanarak son dört haftada yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.
Ligin 8. haftasını maç yapmadan geçeceklerini anımsatan Bakır, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu nedenle Kayseri maçı ayrı bir öneme de sahip. Kazanıp ligde maç yapmadan bay geçeceğimiz haftayı psikolojik olarak rahat atlatmak istiyoruz. Bunun bilincinde hazırlıklarımızı tamamladık. Kayserispor'un ligde bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Henüz ligin başı. Uzun ve zor bir sezon bizi bekliyor. Bu bilinçle çok ciddi olmak zorundayız."
Bakır, Remy ve İsmail Köybaşı'nın son çalışmayı fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı gerçekleştirdiğini, her iki oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.
(AA)
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