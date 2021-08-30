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Çaykur Rizespor'dan Caner Erkin açıklaması

30.08.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Caner Erkin'i istediklerini açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan Caner Erkin açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili konuştu.

A Spor'a konuşan Tahir Kıran, "Caner Erkin ile görüşeceğiz! Eğer Rizespor forması giymek isterse takımda görmek isteriz. Büyük ihtimalle buradan çıktıktan sonra kendisiyle görüşeceğim." dedi.

Kıran, "Para için geliyorum derse, burada işi yok. Gökhan Gönül, 'Rizespor forması giymek istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geri döndükten 1 yıl sonra tekrar ayrılmak üzere olan 32 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig kariyerinde oynadığı 334 maçta 19 gol atıp 76 asist yaptı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Caner Erkin Gökhan Gönül
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