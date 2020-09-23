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Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 23.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da forma giyen 24 yaşındaki Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Erdoğan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavlili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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