Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da forma giyen 24 yaşındaki Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Erdoğan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavlili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
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