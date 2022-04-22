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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

22.04.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Futbolseverler, Süper Lig'de 34. haftasında oynanacak önemli karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte kritik karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Düşme potasındaki Karadeniz ekibinde Gedson Fernandes cezalı. Sarı-Lacivertliler maçı alarak haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Vatandaşlar, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen maç ile ilgili detaylar haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan 2022 Cuma (bugün) saat 20.30'da Çaykur Didi Stad'ın oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ev sahibi takımda Gedson Fernandes cezası nedeniyle maçta yer almayacak. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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